"Ich bin geschockt, dass Trump uns den Rücken zukehrt"

Sheri Swokowski trat 1970 der Nationalgarde in Wisconsin bei. Seither diente sie im US-Militär und ist nun pensionierter Oberst der Infanterie. Ihre Geschlechtsangleichung begann sie erst im Ruhestand. Dass sie im falschen Körper geboren wurde, wusste sie zwar schon mit fünf Jahren, aber erst als sie 25 war, lernte sie die Worte dafür kennen: Transgender und Transsexualität. Ihre Identität ordnete sie nach eigener Aussage ihrem Dienst am Land trotzdem noch jahrelang unter. Erst Barack Obama ließ bekennende Transgender-Soldaten zu. Während das Thema in Washington nach dessen Entschluss schon als abgehakt galt, hat Trump in einer Reihe von Tweets vor wenigen Tagen angekündigt, Transgender Soldaten wieder aus dem Militär verbannen zu wollen. Sheri Swokowski hat mit uns über Trumps Pläne gesprochen.

jetzt: Was war deine unmittelbare Reaktion auf Trumps Tweets?

Sheri Swokowski: Ich war schockiert und enttäuscht, dass unser Oberbefehlshaber tausenden Bürgern in Uniform, die unser Land und unsere Freiheit beschützen, den Rücken zukehrt.