"Wir werden nicht gehen"

Alle, die schon DACA haben, werden es noch sechs Monate behalten können. In dieser Zeit soll der Kongress eine Lösung für sie finden. Was genau könnte diese Lösung sein?

Ich hoffe darauf, dass der Kongress in den nächsten sechs Monaten den „Dream Act“ überarbeitet und verabschiedet. Das ist ein Gesetzentwurf, der es allen, die schon als Kinder ins Land gekommen sind, ermöglichen soll, eine permanente Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten. Der Entwurf hat im Kongress aber bisher nie eine Mehrheit bekommen. Darum hat Obama ja damals dieses Dekret erlassen.

"Wir wissen ja, wie immer, nicht mal, was Trump eigentlich will"

Wird ein solches Gesetz denn jetzt eine Mehrheit bekommen können?

Das weiß niemand. Alle Demokraten und die moderaten Republikaner sind für einen Dream Act, aber ob es am Ende genug Stimmen dafür im Kongress gibt… Wir wissen ja, wie immer, nicht mal, was Trump eigentlich will. Ob er dafür oder dagegen ist. Aber immerhin gibt er dem Kongress Zeit für einen neuen Entwurf.

Wie hast du die Zeit sei Donald Trumps Wahlsieg erlebt?

Ich erinnere mich gut an die Wahlnacht, denn das war eine sehr harte Nacht für mich. Ich konnte nicht schlafen und habe viel geweint. Es hat mich so verängstigt, nicht zu wissen, was passieren würde. Das war ein absoluter Tiefpunkt für mich. Dabei war es vorher schon schlimm: Trump hat unsere Community ständig angegriffen, uns als Vergewaltiger und Drogendealer bezeichnet, uns mit MS-13 gleichgesetzt (lateinamerikanische Gangs, Anm. d. Red.). Worte haben Gewicht, vor allem seine, denn jetzt ist er der amerikanische Präsident! Und wenn jemand eine Lüge lange genug erzählt, dann glauben die Menschen sie ihm.

Hast du einen Weg gefunden, damit umzugehen?

Es ist wie mit allem: Man lernt, damit zu leben. Ich bin an einem Punkt angekommen, an dem ich mir einfach sage: Trump ist eben Trump, man muss weghören, ihn manchmal nicht allzu ernst nehmen. Ich kann da in meinem Kopf mittlerweile so eine Art Schalter umlegen. Allerdings ist das alles trotzdem immer da, immer im Hinterkopf.

Obama hat gestern einen langen Facebook-Post veröffentlicht, in dem er sich für die Dreamer ausspricht und sie bestärkt. Hat dir das geholfen?

Obama ist mein Held. Aber es sind nur tröstende Worte. Wir können nicht viel tun.

Was könnt ihr denn tun?

Wir können weiter Proteste organisieren, wie es sie jetzt schon im ganzen Land gibt. Wir können den Kongress, also die Senatoren und unsere Abgeordneten, unter Druck setzen, indem wir sie anrufen, über Social Media mitreden, zu Townhall Meetings gehen. Wir müssen sie dazu bringen, in unserem Sinne zu handeln und abzustimmen. Und wir müssen auf öffentliche Unterstützung hoffen. Am Wochenende haben die großen Tech-Firmen, Facebook, Amazon, Google und so weiter, einen offenen Brief unterzeichnet, mit dem sie sich für die Dreamer einsetzen.

Was machst du, wenn es keinen Dream Act geben wird?

DACA oder ein neues Gesetz definieren uns nicht. Ob mit oder ohne DACA oder Dream Act, wir sind Amerikaner und werden dieses Land immer Heimat nennen. Wir werden nicht gehen.

