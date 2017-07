Schüler und Studenten streiken für gerechtere Bildung

Aber der Start verzögert sich. „300 Freundinnen und Freunde“ würden derzeit von der Polizei aufgehalten werden, sagt eine Organisatorin durch. Die Umstehenden reagieren mit empörten Buh-Rufen. Dann sagt sie die Nummer des Ermittlungsausschusses durch, die sich bitte alle merken sollen. Eine Gruppe Schülerinnen aus Gießen schreibt sie sich mit Edding auf Arme und Unterschenkel – falls sie verhaftet werden, können sie dort anrufen und um Rechtshilfe bitten.

Der Bildungsstreik ist eine der wenigen G20-Demos mit einem spezifischen Thema – wenn auch eines, das man nicht sofort mit einem Treffen in Verbindung bringt, bei dem es urspünglich vor allem um Wirtschafts- und Handelsfragen gehen sollte. Bei dem mittlerweile zwar auch Themen wie der Klimawandel und die Terrorbekämpfung besprochen werden, aber um Bildung geht es bei den Gesprächen nicht. „Ich weiß, dass man sich erstmal fragt, was ein Bildungsstreik mit G20 zu tun hat“, sagt Marvin Rupp. „Aber das globale Wirtschaftssystem heizt die Konkurrenz an und der Neoliberalismus reicht bis in die Bildung hinein.“ Darum protestieren sie hier gegen immer frühere Einschulung, gegen den Leistungsdruck an Schule und Uni und für Chancengleichheit in der Bildung.

In Eyüls Schule war der Leistungsdruck sehr hoch. "Mir geht es so viel besser, seit ich da nicht mehr dahin muss", sagt sie

Auch Parija, 26, Eylül, 19, und Höbke, ebenfalls 19 Jahre alt, sind dafür gemeinsam hergekommen. Parija hält ein Schild, auf dem „Nicht lang schnacken, auf G20 kacken“ steht. „Das ist meine erste Demo“, sagt sie. „Aber ich finde es einfach unmöglich, dass der Gipfel ausgerechnet hier in der Stadt stattfinden muss. Darum mache ich diesmal mit.“ Zum Bildungsthema kann sie auch etwas sagen: Parija ist blind und hat einen Förderschulabschluss gemacht. „Damit kommt man nicht auf den regulären Arbeitsmarkt und das finde ich falsch“, sagt sie.

Eylül hat vergangenes Jahr Abi gemacht – und erst danach ist ihr bewusst geworden, wie hoch der Leistungsdruck an der Schule war: „Mir geht es so viel besser, seit ich nicht mehr dahin muss“, sagt sie. Höbke stimmt ihr zu – und erzählt, dass sie sich während der Schulzeit regelmäßig ehrenamtlich engagiert hat. „Weil ich noch was anderes gemacht habe außer lernen, hatte ich am Ende einen Notendurchschnitt von 2,6.“ Damit findet sie derzeit keinen Studienplatz in ihrem Wunschfach Soziale Arbeit. „Ich könnte mich einklagen. Aber das Geld dafür habe ich nicht.“