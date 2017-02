Was tun gegen Trump?

Türen öffnen

Wer jetzt, sofort und ganz konkret, den von der neuen Regelung Betroffenen helfen will, kann gestrandeten Reisenden seine Wohnungstüre öffnen. Viele Twitter-User haben den Hashtag #porteouverte wiederbelebt. Schon in der Terrornacht von Paris boten sie so Menschen eine sichere Bleibe für die Nacht an. In Frankfurt, in München, in Paris, London, Vancouver und vielen anderen Städten laden sie jetzt unter dem Hashtag Reisende zu sich nach Hause ein, die nicht wieder in die USA zurück können.

Auf die Straße gehen

In den USA demonstrieren seit Trumps Vereidigung Zehntausende an den Wochenenden in den Städten und an den Flughäfen. Auch in Deutschland gibt es bereits erste, wenn auch kleinere Proteste. Die aktuellen Termine:

Dienstag, 31. Januar: Demonstration gegen den Einreise-Erlass vor dem Hamburger US-Konsulat

Mittwoch, 1. Februar: Demonstration vor dem Generalkonsulat in München

In Berlin soll kommenden Samstag wieder vor dem Brandenburger Tor demonstriert werden, eine offizielle Veranstaltung gibt es allerdings nicht nicht. „Jetzt ist nicht der Zeitpunkt, sich auszuruhen“, schrieb Organisator Maximilian Bierbaum, von der Grünen Jugend Hamburg vor der Demonstration. In Hamburg haben bereits mehr als 1000 Demonstranten zugesagt, in München nur eine Handvoll.

Unterschreiben

„Die Welt lehnt Ihre Angst, Ihre Hetze und Ihre Bigotterie ab“, so wendet sich ein offener Brief an Donald Trump. Anna aus Finnland, Malin aus Schweden, Mario aus Mexiko – mehr als vier Millionen Menschen weltweit haben schon unterzeichnet, sekündlich werden es mehr.

Und auch auf change.org gibt es 50 weitere Online-Petitionen, die sich gegen den sogenannten Muslim Ban richten, gegen Donald Trump gibt es sogar über 2000.

In einer britischen Online-Petition fordern mehr als 1,5 Millionen Menschen, dass Donald Trump zwar wie geplant nach Großbritannien reisen darf, jedoch nicht in Form eines offiziellen Staatsbesuchs. Ihrer Majestät, der Queen, sei das nicht zuzumuten: Schließlich sei ausreichend bekannt, wie frauenfeindlich und vulgär der neue US-Präsident sei. Unvergessen in diesem Zusammenhang auch Donald Trumps Tweet aus dem Jahr 2012, kurz nachdem die Boulevardpresse Paparazzi-Nacktfotos von ihrer Schwiegertochter, Kate Middleton, veröffentlicht hatte.