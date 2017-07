„Politiker erzählen nur einen Teil der Geschichte“

Kurz vor der Bundestagswahl wollen die Parteien so viele Wähler wie möglich abgreifen – und verdrehen deshalb hie und da mal die Wahrheit. Damit will sich ein bundesweites, ehrenamtliches Team aus rund 20 jungen Journalisten aber nicht mehr zufrieden geben. Mit stimmtdas.org wollen sie falsche, unvollständige und einseitige Aussagen von Politikern aufdecken. Nur mit wahren Fakten sei eine politische Debatte möglich, finden sie. Werten wollen sie die Menge an Falschaussagen aber nicht. Mitgründerin Selina Bölle, 27, hält die unabhängige Überprüfung für ein Kernelement der Demokratie.