Was lässt das Abendland untergehen? Sechs leere Bus-Sitze

In die Gruppe selbst wurde das Bild wiederum von einem User namens Johan Slattavik gepostet. In einem schriftlichen interview mit der Washington Post sagte er, er habe sich einfach einen Scherz erlauben wollen, als er das Bild mit der Frage „Was haltet ihr davon?“ postete.

Die darauffolgende Aufregung war groß. Mitglieder kommentierten das Bild mit „tragisch“, „beängstigend“, „unfassbar, dass so etwas in Norwegen passieren kann“ und ein anderer war besorgt, dass sich unter den Burkas Waffen oder gar Bomben befinden könnten. Ein User schrieb „Das sieht wirklich beängstigend aus, es sollte verboten werden.“ „Ich dachte, so etwas würde 2050 passieren und nicht heute!!!“ Tatsächlich fällt der Post in eine Zeit, in der in Norwegen derzeit eh viel über Gesichtsverschleierungen diskutiert wird - ein neuer Gesetzesvorschlag der Regierung will diese in öffentlichen Gebäuden verbieten.

Fast niemandem fiel offenbar auf, dass auf dem Bild mitnichten Burka tragende Frauen abgebildet waren, sondern ganz einfach sechs leere Sitze in einem Bus.

Die Facebook-Gruppe „Fedrelandet viktigst“ war schon 2015 in den Blick der Öffentlichkeit gerückt, als herauskam, dass der Lokalpolitiker Jan-Ove Fromeide, der damals für die ländlich orientierte Zentrumspartei kandidierte, Administrator der geschlossenen Facebook-Gruppe war. Laut der Regionalzeitung „Bergensavisen“ ist die Seite vor allem von nationalistischer Hetze geprägt, ihre Mitglieder hätten darin mit den Anders Breiviks Massenmord sympathisiert. Fromeide trat als Kandidat zurück, weil er lieber Administrator der Seite bleiben wollte.

Vielleicht schaffen es ja jetzt sechs harmlose Bus-Sitze, die Seite abzuschalten.

