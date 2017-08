Wie ein Berliner Nazi-Symbole mit bunten Graffitis übermalt

Ibo Omari war geschockt, als vor zwei Jahren Hakenkreuz-Schmierereien in seinem Kiez auftauchten. Im Berliner Stadtteil Schöneberg betreibt er einen Graffiti-Laden, außerdem leitet er den Kulturverein Die kulturellen Erben e.V., der HipHop-Workshops für Kinder und Jugendliche anbietet. Seine Idee, um mit den Nazi-Symbolen in der Nachbarschaft umzugehen: übersprayen. Unter dem Hashtag #PaintBack postet er seitdem Bilder von Graffitis, mit denen sein Verein die Hassbotschaften übermalt hat. Inzwischen haben Sprayer in Hamburg, Mannheim oder Städten in Spanien, Italien und Griechenland seine Methode aufgegriffen. Als kleines Kiezprojekt begonnen, hat es #PaintBack bis in die New York Times geschafft.

jetzt: Ibo, welches Motiv ist entstanden, als ihr zum ersten Mal ein Hakenkreuz übersprüht habt?

Ibo Omari: Das war ein Moskito mit Flügeln, der vor einem Köcher davonfliegt. Ein Anwohner aus Schöneberg war mit seinem Sohn auf einen Spielplatz gegangen und hat dort an einer Mauer eine riesige Reichsflagge mit Hakenkreuz entdeckt. Dann kam er in unseren Graffiti-Laden und wollte Dosen kaufen, damit er das selbst übersprühen kann. Wir haben dann gesagt: Schau mal, wir kümmern uns mit unserem Kulturverein gerne darum, dann brauchst du kein Geld und keine Zeit dafür aufwenden. Danach haben wir uns das Hakenkreuz angesehen. So etwas in unserem Kiez, da waren wir erst mal geschockt. Wir fanden es wichtig, dem mit Humor und Liebe zu begegnen.