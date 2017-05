Schkeuditz, die Hauptstadt der Deutschland-Flagge

Und daraus ergibt sich natürlich die nächste Frage: Wieso eigentlich, hat dieses Land das nicht hinter sich? Eine Flagge ist etwas Symbolträchtiges. Überall auf der Welt. In den USA würden die Verantwortlichen der Stadt wahrscheinlich umgehend ein großes Schild am Ortseingang aufstellen. Aufschrift: Willkommen in Amerikas patriotischster Stadt! Ob man das sympathisch finden muss, ist eine ganz andere Frage. In Deutschland ist es mit dem Nationalstolz jedenfalls deutlich komplizierter als anderswo. Erst während der Fußball-WM 2006 wurde die Flagge ja gesellschaftlich gewissermaßen rehabilitiert. Die kollektive Freude über den Sport suchte ein gemeinsames Symbol und fand es in Form der Flagge. Man war jetzt nicht mehr per se ein dumpfer Rechtsextremer, wenn man sie zeigte. Bis zur Flüchtlingskrise dauerte diese entspannte Phase des „positiven Patriotismus“. Dann mischte sich dem neuen freundlichen Sound des Worts Patriotismus ein dunkler, wütender Klang bei, der immer montags in Dresden und bald auch vor Flüchtlingsunterkünften zu hören war.

Deshalb also diese Reise in die Flaggenhauptstadt. Diesen Status hat Schkeuditz durch die Auswertung von Verkaufsranglisten und Pro-Kopf-Verkaufsquotienten verschiedener deutscher Flaggenversandhändler erlangt. Vielleicht kann man hier, wo – gemessen an der Zahl der Einwohner – die höchste Flaggendichte der Republik zu finden ist, etwas über Heimatgefühl und Patriotismus im Jahr 2017 lernen. Vielleicht kann man dadurch im Jahr der Bundestagswahl und in einer Zeit, in der viel über Nationalismus und Rechtspopulismus diskutiert wird, sogar etwas über den Zustand dieses Landes generell erfahren.

Erst vergangenes Wochenende ist wieder eine Diskussion über die deutsche Leitkultur entbrannt, die Innenminister Thomas de Maizière einfordert. Er schreibt unter anderem: „Unsere Nationalfahne und unsere Nationalhymne sind selbstverständlicher Teil unseres Patriotismus.“

Aber ist das wirklich der Fall?