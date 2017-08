„Die deutsche Botschaft weiß mehr über meine Beziehung, als meine Eltern“

Es ist lächerlich, dass ich all das machen muss, nur um nach Deutschland zu kommen. Sie haben solche Angst, dass ich bleibe. Dabei kann ich mehr Geld verdienen, wenn ich im Libanon arbeite. Aber ich verstehe es auch. Wir haben hier die Hisbollah, die von der Europäischen Union als Terrororganisation eingestuft werden. Außerdem viele unkontrollierte Geflüchtete. Trotzdem: Ein Drogendealer aus Brasilien kann zum Beispiel einfach so einreisen, bis zu 90 Tage visumsfrei.

Tim Gerber: Dass das Visumsverfahren Kriminelle nicht wirklich abschreckt, ist eine Binse. Aber klar, es ist schon ein riesen Zirkus, dessen Zweck sich nicht wirklich erschließt. Sie prüfen die Rückkehrbereitschaft und die familiäre und wirtschaftliche „Verwurzelung“ im Herkunftsland.

Für das Visum brauchst eine Krankenversicherung von einem Anbieter aus dem Schengen-Raum, die bis zu 30.000 Euro im Schadensfall ersetzt. Ich wusste, wie ich sie online kaufen kann, aber ich kenne Leute, die das über eine Agentur machen und extra Geld bezahlen.

Außerdem brauchst du einen Kontoauszug von dir und von der Person, die dich einlädt. Der Auszug darf nicht älter als drei Tage sein. Das wichtigste war die Einladung des Vaters meiner Freundin. Er musste er zu der Kommunalverwaltung in seinem Bundesland gehen und die bestätigten Papiere abholen. Er musste garantieren, dass er alles zahlt, falls etwas passiert. Sie checken sogar ob ich meine Ausgaben zahle. Er musste seine Finanzen offen legen und ich musste genug Geld auf dem Konto haben: Mindestens 50 Euro pro Tag, den ich in Deutschland verbringen möchte.

Tim Gerber: Das ist ein bisschen merkwürdig und nach meiner Auffassung so nicht zwingend. Alternativ können Bargeld, Reiseschecks oder Kreditkarten als Reisezahlungsmittel verwendet werden. Der Visakodex verweist hier auf Artikel 5 Schengener Grenzkodex, in dem diese Zahlungsmittel ausdrücklich aufgeführt sind. Aber darüber besteht zwischen mir und dem Auswärtigen Amt Streit. Die „Einladung“ des Vaters ist eine förmliche Verpflichtungserklärung und kostet 25 Euro. Sie dient dem Nachweis, dass der Einlader die Kosten übernimmt. Die hätte er nicht gebraucht, da er ja nachgewiesen hat, selbst über ausreichend Geld zu verfügen. Zum Nachweis des Reisezwecks genügt auch eine formlose Einladung des Gastgebers, gegebenenfalls mit einer Meldebscheinigung und Kopie des Ausweises.

Dann musste ich zu der Botschaft, fürs Interview. Mein Termin war um 11, ich war pünktlich um 10.30 Uhr da. Trotzdem musste ich Schlange stehen: Sechs Stunden lang, draußen in der Sonne. Vor mir warteten viele Menschen aus Syrien, die seit sechs Uhr morgens da waren. Sie wollten die Botschaft schließen und sagten, ich solle morgen wieder kommen. Da wurde ich sauer und sie ließen mich rein.

Tim Gerber: Dass die Vertretungen in den an Syrien angrenzenden Ländern hoffnungslos überlastet und überfordert sind, ist bekannt. Das Auswärtige Amt hat einiges unternommen, um das zu entschärfen, ob es ausreicht, kann sich streiten.

In dem Interview haben sie viele Fragen gestellt. „Warum willst du nach Deutschland? Was arbeitest du? Was arbeiten deine Eltern? Wie viel Geld verdienen sie? Was arbeitet die Person, die dich einlädt?“ Die checken alles doppelt und auch, ob du die einladende Person wirklich kennst. „Woher kennst du deine Freundin? Wie habt ihr euch kennen gelernt?“ Sie haben mich auch gefragt, ob ich vor habe zu heiraten. Ich antwortete: „Nein. Wenn, dann lass' ich es euch wissen.“ Die deutsche Botschaft weiß jetzt mehr über meine Beziehung als meine Eltern.

Tim Gerber: Das alles schreibt der Visakodex vor. Zu prüfen ist der Reisezweck, Rückkehrbereitschaft und ausreichende Mittel für die Reise. Das persönliche Interview ist auch vorgeschrieben, jedenfalls im Zweifelsfall. Besser sie führen eines, als einfach abzulehnen.

Dass sie den Mann überhaupt zu seiner Freundin haben reisen lassen, ist recht erstaunlich. Sie haben Angst vor Dänemark-Ehen und dergleichen. Das Kennenlernen ist für unverheiratete Paare oft nur im Ausland möglich. Für den Ehegattennachzug müssen dann noch Deutschkenntnisse nachgewiesen werden. Auch, wenn die Paare verheiratet sind, gibt es keine Besuchsvisa, weil man unterstellt, sie würden dann illegal bleiben und so den Deutschtest umgehen wollen.