Sei dabei, wenn Wladimir Putin Ferien macht!

Und wo steckt eigentlich Wladimir Putin gerade? Gut, dass du fragst! Der war gerade in einer entlegenen Ecke seines großen Landes, im Süden von Sibirien, und machte dort sehr männliche Männer-Ferien. Beim Betrachten seiner Urlaubsfotos und –videos riecht man förmlich diese spezielle Mischung aus Dreck, Holz, Schweiß und Testosteron.

Denn ein Wladimir Putin muss selbstverständlich keine Selfies machen, um zu beweisen, dass er die beste Zeit von allen hatte. Dafür hat er ein eigenes Kamerateam inklusive Drohne, das ihn bei seinen Ausflügen begleitet und in Szene setzt - und das Ergebnis am Ende auf kremlin.ru veröffentlicht, der offiziellen Website des Präsidenten. Und so bekommen wir wunderbare Einblicke in das Leben des Russen: Wladimir bindet sich die Wanderschuhe in seiner schlichten Holzkabine, Wladimir tötet Fische mit der Harpune, Wladimir geht oben ohne an den See und angelt gleich noch einen kapitalen Fisch. Wladimir trägt Tarnfarben und Hut, das steht im gut. Wladimir fährt mit einem Quad über schlammige Wege. Wladimir unterhält sich mit anderen bärbeißigen Männern (vermutlich über wichtige Regierungsangelegenheiten). Wladimir futtert einen Ast, Wladimir verlässt eine Höhle, Wladimir schwimmt durchs kalte, klare Wasser. Wladimir Putin wird im Herbst 65 Jahre alt.