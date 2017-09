Jung, arm, Nichtwähler

Vor dem Einkaufszentrum stehen Dennis und Hijam, beide hier geboren und wahlberechtigt, beide um die 20. Dennis ist Afrodeutscher, Vater Senegalese, Mutter Deutsche, Hijams Eltern kommen aus Nordafrika. Dennis trägt die gelb-schwarze Briefträgeruniform der Deutschen Post, er hat gerade Feierabend. Hijam geht auf keinen Fall wählen. Dennis überlegt noch, will sich informieren. Hat er schon eine Präferenz? „Was wählst du denn?“, fragt er zurück, und: „Kann man da Merkel wählen?“ Jein, also, in Bayern nicht direkt, also nur die CSU, aber an sich schon. „Ach so. Krass. Aber CSU geht gar nicht. Viel zu rechts." Seine Eltern wählen nicht, von den Freunden nur wenige. Die „Ausländer“, wie er alle Bekannten mit Wurzeln außerhalb Deutschlands nennt, überhaupt nicht. „Keiner, wirklich keiner“, sagt Dennis und schüttelt den Kopf. Dann fragt er: „Wie entscheidest du dich? Erklär mir das mal.“ Maximal schwere Frage, Dennis. Vielleicht damit anfangen, wer was für die Armen, die Flüchtlinge, die Jungen tut? Findet Dennis gut, diese halbe Erklärung. Aber wer erklärt es ihm sonst?

Anruf bei den Streetworkern im Viertel. „Wir haben ganz andere Probleme mit den Jugendlichen zu bearbeiten. Existenziellere Fragen sozusagen“, sagt ein Mitarbeiter. Generell sei es für junge Menschen zwischen 17 und 21 hier schwierig mit der Betreuung. „Die Jugendtreffs sind inzwischen eher in der Hausaufgabenbetreuung der Jüngeren tätig.“ An welcher Stelle Erstwähler so etwas wie politische Bildung oder auch nur einen Arschtritt in Richtung Wahllokal bekommen, weiß keiner. Dabei wäre das so wichtig, sagt Professor Vehrkamp. „Wenn sich an dieser sozialen Spaltung nichts ändert, geht irgendwann die Repräsentativität der Wahlen flöten."

Gerade die jungen, sozial schwachen, die demographisch ohnehin in der Minderheit sind, schwächen ihre Position dadurch weiter. „In einer Demokratie wird Politik erstmal für die gemacht, die wählen gehen. Und die frustrierten, vernachlässigten Nichtwähler werden eine leichte Beute für Protestparteien“, sagt Vehrkamp. Nach der NRW-Wahl haben Wahlforscher herausgefunden: Die höchste absolute Wählerwanderung gab es von den Piraten. Hin zur AfD. „Wir glaubten erst an einen Messfehler“, sagt Vehrkamp. „Aber nein. Die AfD hat in NRW sehr gezielt und erfolgreich Protestwähler gefischt. Denen geht es weniger um ein bestimmtes Programm. Wir sehen auch in Frankreich, dass vormals linke und sogar kommunistische Wähler zum rechten Front National übergelaufen sind.“ Kann sich die Gesellschaft das erlauben? Ein wachsender Sockel von Millionen Wahlverweigerern – empfänglich nur noch für Populisten?

Dennis, der dunkelhäutige Briefträger, findet nicht, dass ihn das etwas anginge. Die AfD? „Ist sowas wie Pegida, ja? Klar mag ich die nicht.“ Aber für ihn ist deren Rassismus sowieso Alltag. „Weil ich anders aussehe, fragen so Idioten mich immer wieder, wo ich herkomme. Ich liebe dieses Land, aber ich gehöre nicht dazu.“ Aber wenn alle, die fühlen wie er, nicht wählen, dann haben doch die Idioten gewonnen? „Ja, hast du recht. Aber die Parteien sind alle gleich." Für ihn als Arbeitnehmer tun doch manche Parteien weniger, andere mehr? „Welche denn? Die SPD? Die sind doch auch an der Macht, oder?" Ja, seit zwölf Jahren. „Also, klappt doch nicht.“ Anstatt sich darüber aufzuregen, passe er sich lieber an, sagt er, ohne zu erwarten, dass jemand in Berlin sein Leben verbessere. „Klar hätte ich gerne mehr Geld“, sagt er, „aber immerhin habe ich einen Job. Ich kann mich ja nicht beschweren.“ Er liest die Plakate, die hier hängen. Wir stehen zufällig unter einem der Kommunisten: „Löhne rauf, Rüstung runter“. Das findet er gut, denn: „Krieg ist immer schlecht. Dagegen würde ich wählen gehen.“ Eigentlich hat Dennis also nichts gegen Politik. Er kommt nur so selten dazu.