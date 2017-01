Was hat Legida ruiniert?

Als im Januar 2015 klar wurde, dass es nach dem Dresdner Vorbild auch einen Pegida-Ableger in Leipzig geben würde, reagierten viele in der Stadt irritiert. Montagsabends ab 17 Uhr wurden die Straßen gesperrt, Straßenbahnen umgeleitet und Autos gestaut. Man hörte Legida von Weitem, jeder spürte ihre Präsenz. Viele zogen sich ins Private zurück, murrten, man könne ja kaum noch zum Bahnhof kommen wegen „dieser Leute“. Aber haben sie auch etwas gegen Legida getan? Sollte man sich da bei irgendwem bedanken?

Ich habe da einen Bekannten, der das alles weiß. Der Legida kennt – von außen und von innen. Und weil es eine wirklich schöne Geschichte ist, erzähle ich sie.

Verteufeln ist doch undifferenziert, dachte Schubél und reiht sich inkognito in die Legida-Märsche ein

Schubél sitzt in einem Café. Schubél ist um die 40 und will seinen richtigen Namen nicht nennen, er hat gute Gründe dafür. Einer davon ist, dass seine Bekannten von Legida nicht erfreut wären, wenn sie wüssten, dass er ausgepackt hat. Schubél ist gebürtiger Leipziger, fast sein gesamtes Leben hat er in dieser Stadt verbracht. Am Anfang auf der Seite von #nolegida. Diese Gegenbewegung formte sich sehr schnell nachdem Legida auf den Straßen war. Aber während in Dresden Tausende Pegida-Anhänger demonstrierten, gingen in Leipzig nur ein paar Hundert auf die Straße. Legida war für Leipzig nie, was Pegida für Dresden ist: eine Massenveranstaltung.

Schubél stand von Anfang an etwas unschlüssig in den Reihen der Gegendemo. "Wer sind diese Leute, gegen die ich hier demonstriere?", fragte er sich. "Wer ist der Gegner, was will er, was sind seine Ziele?" Schon bald reichten ihm vorgegebene Erklärungen nicht mehr aus – er wollte eigene Antworten. "Verteufeln ist doch undifferenziert", dachte er und reihte er sich ab Januar 2016, und dann das ganze Jahr hindurch, inkognito in die Legida-Märsche ein. Jeden Montag. Jede Woche. Jeden Monat. Jetzt kennt er beide Seiten sehr gut.

„Was ich zuerst verstand, war“, sagt Schubél, „das simple Etikett 'Nazi' greift für Legida-Anhänger zu kurz.“ Das hätten alle gerne denken wollen, weil es leicht gewesen sei, findet Schubél, „aber es ist undifferenziert und falsch: No Legida war zum Beispiel deshalb so erfolgreich, weil da normale Leute wie du und ich mitlaufen konnten. Nicht nur Linke.“ Und genau so sei es eben auch bei Legida gewesen: „Da war der Bäcker, der Mann oder die Frau, die deine Haare schneidet, und der Typ von der Bank, der dein Konto verwaltet. Das Schockierende an den 'besorgten Bürgern': Es sind meist ganz normale Leute wie ich und du.“

Schubél begriff schnell, dass das sich gegenseitige Etikettieren beiden Gruppen helfen sollte, die eigenen Leute gegen den Gegner zu mobilisieren. „Bei meiner ersten Legida-Demo ging ich einfach hin, sah die Leute und dachte: Mach lieber kehrt. Es könnte gefährlich werden. Aber hinter mir hatte sich schon die Polizei zusammengezogen und wollte mich nicht mehr durchlassen. Da dachte ich: Bleib halt hier.“ Besser, als von der Polizei einen auf den Deckel zu bekommen.

Und plötzlich war er unter ihnen. „Das Zweite, was ich schnell verstand: Auf die Sorgen der Legida-Anhänger muss man nicht hören. Sie wollen keinen Dialog. Sie wollen Wut loswerden – und die anderen sollen gefälligst zuhören! Deshalb auch das mit der Presse: Widerspruch ist generell unterwünscht“, meint Schubél.

Auch die Sache mit der Heterogenität, dem "Leute wie du und ich" war nicht so leicht, wie gedacht: „Da waren auch viele krude Leute dabei. Menschen, die an Chemtrails glauben. Menschen, die meinen, dass es eine Juden-Rothschild-Kapital-Verschwörung gibt“, sagt Schubél. „Also eben nicht mündige, politische Menschen, denen man nur mit den besseren Argumenten kommen muss.“ Auf diesen Minimalkonsens – es gibt uns und es gibt die – darauf hatte man sich intern schnell verständigt und dann die Gatter hochgezogen. „Anschluss gefunden habe ich nie, vielleicht wollte ich das gar nicht.“

Legida war angelegt als die Stimme von allen. Aber trotzdem muss man sich von extremen Positionen abgrenzen. Das lief schlecht: Es mischten sich rechte Kader bei, Verirrte unter Verwirrte, Verstoßene unter Vernünftige. Das konnte nicht klappen, sagen Experten wie der Leipziger Politikwissenschaftler Hendrik Träger. Man habe bei Legida den Fehler gemacht, sich nicht nach Rechtsaußen abzugrenzen. „Für viele könnte da der Punkt gekommen sein“, sagte er kürzlich dem MDR, „wo die Leute einfach gesagt haben: Ich bin vielleicht unzufrieden mit der Situation im Land, aber ich möchte nicht mit Leuten von Rechtsaußen auf die Straße gehen"