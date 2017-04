Vorbereiten auf das Schlimmste

Würde ich mich für das Riestern entscheiden, müsste ich mindestens vier Prozent meines rentenversicherungspflichtigen Einkommens einzahlen, wenigstens aber 60 Euro im Jahr. Hier ist der Vorteil: Der Staat legt mir jedes Jahr 154 Euro drauf. Bekomme ich eines Tages Kinder, zahlt er darüber hinaus ganze 300 Euro im Jahr pro Kind zusätzlich für mich ein. Wäre ich bei Abschluss der Riesterrente dann auch noch unter 25, bekäme ich einmalig auch noch 200 Euro geschenkt. Das gesamte eingezahlte Geld würde von der Versicherung in verschiedenen Töpfen für mich angelegt. Entwickelte es sich darin gut, machte es Gewinne, so dass ich mit 67 eine ganz ordentliche Rente bekäme. Entwickelte es sich schlecht, bekäme ich immerhin noch garantiert genau das heraus, was plus Zulagen über all die Jahre eingezahlt worden wäre.

Der Berater erklärt mir auch, dass klassische Lebensversicherungen heute als nicht mehr besonders lohnenswert gelten. Aufgrund ihrer niedrigen Zinsen seien sie nur noch so sinnvoll wie ein einfaches Sparbuch. Außerdem lösten die meisten Versicherten ihre Lebensversicherung trotz bester Absichten noch vor dem Rentenalter auf und stünden später ohne da. Einen Rürup-Vertrag hingegen kann man vor dem Rentenalter nicht auflösen. Einen Riestervertrag zwar schon, dies sei aber in etwa so sinnvoll wie aus einem sich im Flug befindenden Flugzeug auszusteigen, so der Berater. Man müsse dann nämlich alle Zulagen zurückzahlen, plus Steuerrückerstattungen und Verwaltungskosten der Versicherung.

Ansonsten erfahre ich, dass die Zeit mein größtes Kapital ist. Heißt: Je früher ich anfange zu sparen, desto schmerzfreier kann ich genügend Geld fürs Alter anhäufen und desto souveräner kann ich die Schwankungen meiner Fonds auf den Finanzmärkten aussitzen. Außerdem sagt er: Wer streut, rutscht nicht aus. Im besten Fall bestehe die eigene Altersvorsorge aus mehreren Bausteinen. In einer Woche will er mir sagen, was er sich für mich ausgedacht hat. Wir vereinbaren einen zweiten Termin.

Im Gegensatz zu Frauen wissen Männer, dass sie für sich sorgen müssen, sagt Helma Sick

Noch vor diesem zweiten Termin treffe ich Helma Sick in ihrem Büro im Münchner Stadtteil Lehel. Sie ist eine sehr herzliche, ältere Frau, bei der man sofort an das Wort „Anpackerin“ denken muss, und beteuert erneut, wie sehr sie sich über mein Interesse freue. Wir setzen uns auf die Couch in ihrem Büro und reden bestimmt zwei Stunden lang. Danach fühle ich mich, als hätte ich meine Unschuld in Sachen Emanzipation verloren und müsste eigentlich noch einen eigenen Text zum Thema „die rückschrittliche weibliche Lebensplanung im Jahr 2017“ schreiben.

Denn das sei das eigentliche Problem unserer Gesellschaft, sagt Sick: Nicht, dass die Rente generell ein aussichtsloses Unterfangen sei oder die Leute falsch vorsorgten. Sondern dass sie es gar nicht oder viel zu spät tun, und das betreffe eben leider vor allem Frauen. Allein die Statistik ihrer eigenen Beratungsfirma beweise das: „Von 5600 Neuberatungen wurden in 15 Jahren nur 200 von Klientinnen unter 35 wahrgenommen. Können Sie sich das vorstellen?“ Sie sieht mich fassungslos an. „Die fangen viel zu spät an und investieren dann zu kleine Beträge. Das kann doch nichts werden, da ist die Altersarmut vorprogrammiert!“

Männer hingegen fingen viel früher und viel selbstverständlicher mit der Vorsorge an. Im Gegensatz zu Frauen wüssten sie, dass sie für sich sorgen müssen. Ganz einfach weil es schon immer so gewesen sei. Sick spricht aus Erfahrung: „Viel zu viele Frauen verlassen sich wieder auf ihre Männer. Sie nehmen die Notwendigkeit ihrer eigenen Vorsorge nicht zur Kenntnis, arbeiten nach der Babypause nur noch in Minijobs oder ein bisschen Teilzeit und zahlen so nicht genügend in ihre Altersvorsorge ein. Geht das so weiter, dann steuern nicht nur diese Frauen, sondern die ganze Gesellschaft auf eine Altersarmut zu, die sich gewaschen hat.“ Sie nennt ein Beispiel für die jämmerliche Rate gut ausgebildeter und tatsächlich im Beruf stehender Frauen: 60 Prozent aller Medizinstudenten etwa seien Frauen. Ganze 21 Prozent dieser Frauen aber seien nie in diesem Beruf tätig, obwohl sie könnten. Das schade nicht nur diesen Frauen selbst, sondern allen, sagt Sick. Immerhin koste das Medizinstudium den Staat pro Student rund 200.000 Euro.

Junge Menschen sollten sich klar machen, dass es zur Würde eines Menschen gehört, vom Partner nicht finanziell abhängig zu sein

Bevor man gemeinsame Entscheidungen treffe, solle man sein Leben einfach mal von hinten her denken, fordert sie. Was ist in 30, 40 Jahren, wenn die Ehe nicht gehalten hat, die Kinder aus dem Haus sind, man aber nicht mehr in den Beruf zurück kann? Aus so einer Perspektive fielen viele Entscheidungen anders aus. „Wissen Sie, mein Lieblingsspruch ist: Hope for the best, prepare for the worst!“, sagt Sick. Junge Menschen sollten sich klar machen, dass es zur Würde eines Menschen gehört, vom Partner nicht finanziell abhängig zu sein.

Alles klar, Bewusstseins-Ebnung abgehakt! Und wie geht man jetzt konkret mit der idealen Finanzplanung vor? Erstens, sagt Sick: Bevor irgendjemand mit der Altersvorsorge anfange, brauche er erst einmal zwei Versicherungen. Die Haftpflicht und die Berufsunfähigkeitsversicherung. Dass junge Leute sich nämlich, bevor sie überhaupt mit dem Sparen anfangen können, durch einen blöden Unfall bis ans Ende ihrer Tage verschulden oder schon früh durch Krankheit berufsunfähig werden, komme häufiger vor, als man glaube.