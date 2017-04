Warum ist Altersarmut weiblich?

Die da wäre?

Der Mann arbeitet in dieser Zeit weiter, steigt auf, kriegt Gehaltserhöhungen, während die Frau durch die Babypause in ihrer beruflichen Entwicklung hängen bleibt und außerdem nichts in ihre Vorsorge einzahlen kann. Und je mehr Zeit vergeht, desto krasser wird die Diskrepanz. Vor allem, wenn dann noch ein zweites und drittes Kind dazukommen. Für die Frau lohnt es sich danach selten, wieder richtig in den Beruf einzusteigen, sie kann den Vorsprung ihres Mannes nicht mehr aufholen. Sie bleibt zu Hause und kümmert sich um Kind und Haushalt. Nimmt eventuell wieder eine Teilzeitstelle an, aber die Haupteinkünfte erzielt ab jetzt der Mann. Diese Aufteilung ist für das Familiengefüge ohne entsprechende gegenläufige Anreize einfach lukrativer.

Aber es gibt doch jetzt zum Beispiel die Elternzeit für Väter.

Dass die so in Anspruch genommen wird, wie sie gedacht ist, ist erstens noch längst nicht die Regel und führt meist auch nicht zu einer grundsätzlichen Lösung des Problems. So lange es zum Beispiel noch Regelungen wie das Ehegattensplitting gibt, die begünstigen, dass eine Person der Partnerschaft nicht arbeitet, bzw. deutlich weniger, kann sich da nicht viel ändern. Zur Erklärung: beim Ehegattensplitting wirft man beide Gehälter in einen Topf, das gesamte zu versteuernde Einkommen wird auf beide Partner aufgeteilt und der Steuersatz dadurch gedrückt. Es gibt jetzt zwar die sogenannte Mütterrente, die bedeutet, dass man als Frau Rentenpunkte bekommt für die Zeit, in der man Kinder erzogen hast, als Ausgleich, weil man eben nicht wie der Mann in die Altersvorsorge einzahlen konnte…

…aber das reicht noch nicht?

Nein, erstens sind die Beträge nicht annähernd in Relation zur geleisteten Arbeit zu setzen, das heißt: viel geringer im Vergleich zur Einzahlungsmöglichkeit in einem regulären Job. Außerdem gibt es leider auch heute noch viele weitere subtile Mechanismen, die die traditionellen Ungleichheitsverhältnisse zwischen Mann und Frau stabilisieren. Und bisher haben wir auch nur über ein heteronormatives Paar gesprochen. Hinzu kommen weitere Differenzen wie die Sexualität oder individuelle Herkunft, die Einfluss auf Machtverhältnisse und Selbstbestimmung der Einzelnen haben. Frau ist also nie gleich Frau und doch in den meisten Fällen qua Geschlecht gegenüber Männern benachteiligt.

Stichwort: Frauen werden schlechter bezahlt.

Richtig. Es gibt eine Gender Pay Gap von circa 21 Prozent. Es ist einfach noch immer so, dass Männer besser verdienen und daher auch mit einem viel größeren Selbstverständnis für ihre finanzielle Absicherung sorgen.

Ein faires Entlohnungsmodell muss für das her, was wir Reproduktionsarbeit nennen

Müssen Frauen noch viel tougher werden und noch viel mehr auf ihren Rechten beharren?

Mich stört eigentlich genau das: diese Aufforderung, dass die Frau als Individuum das alles selbst ändern muss. Diese ganzen Ratgeber für Frauen: „So verhandelst du gut im Job bzw. so und so verhandelst du gut mit deinem Ehepartner, dass er deine Rentenversicherung zahlt, während du dich der Familie widmest.“ Das darf nicht nur auf den Einzelnen abgewälzt werden, das muss auch strukturell gelöst werden. Die Frauen, die ich getroffen habe, haben teilweise ihr ganzes Leben lang wirklich ihr Bestes gegeben und hart gearbeitet. Nicht nur, weil sie jahrelang Kinder erzogen haben oder Angehörige gepflegt haben, sondern darüber hinaus auch immer oder immer wieder erwerbstätig waren und wirklich versucht haben, bestens vorzusorgen. Und dann geht es trotzdem nicht auf. Ich wüsste in vielen Fällen wirklich nicht, was sie hätten besser machen können.

Das ist so deprimierend.

Verstehst du: Ich will hier kein Bild von der Frau als durchs Leben dümpelndes Naivchen zeichnen, das sich blind auf den Mann verlässt. Das würde den Frauen nicht gerecht. Auch will ich kein Bild von der Frau als Opfer ihrer Umstände zeichnen. Natürlich trägt jeder und jede auch Verantwortung für das eigene Handeln, wenn es ums Vorsorgen geht. Dieses Handeln ist aber immer durch gesellschaftlich dominante Bilder und Vorstellungen von Männlichkeit oder Weiblichkeit beeinflusst. Das sind noch immer Strukturen, die den weiblichen Alternsprozess benachteiligen. Das zu ändern, muss auch die Politik leisten.

Aber was sollte die Politik denn genau machen?

Dafür habe ich leider auch kein Patentrezept, aber es muss ein faires Entlohnungsmodell für das her, was wir Reproduktionsarbeit nennen. Außerdem müssen soziale Berufe, die meistens weiblich besetzt sind, besser bezahlt werden. Die Vereinbarkeitsfrage ist noch längst nicht gelöst. Ansätze wären zum Beispiel die generelle Arbeitszeitverkürzung. Und grundsätzlich braucht es eine viel fundiertere Aufklärung zum Thema Altersvorsorge – in diesem Fall natürlich für alle Geschlechter. Es ist oft zu kompliziert zu durchblicken.