Reden wie Khal Drogo

Im Sommerkurs „The Linguistics of Game of Thrones and the Art of Language Invention“, der vom 22. Mai bis 30. Juni läuft, bringt der Erschaffer der Dothraki-Sprache Studenten der kalifornischen Universität bei, wie man es schafft, eine naturalistische Sprache zu kreieren. Das heißt, dass die Sprache schon nah dran an einer echten Sprache ist - aber eben nicht völlig. Die Dothraki-Sprache beschreibt Peterson zum Beispiel als eine Mischung aus Arabisch und Spanisch.

Die Idee für den Kurs kam Andrew Garrett, Leiter des linguistischen Departments an der Universität und ehemaliger Dozent von Peterson, als er von einem Game of Thrones-Kurs im Bereich der Film- und Medienwissenschaften erfuhr und sich daran erinnerte, dass Peterson kurz vorher eine Rede an der Universität gehalten hatte.