"Jungs bleiben Jungs" – wirklich?

Eine ganze Gesellschaft muss sich ändern – das dauert

Frauenrechtlerinnen fordern daher immer wieder effektiveren Rechtsschutz, schnellere Verfahren, härtere Strafen. Einer der sechs Täter, die sich am 16. Dezember an der Studentin Jyoti Singh Pandey vergingen, ist wieder auf freiem Fuß, weil er zur Tatzeit minderjährig war. Vier weitere wurden zwar zu Tode verurteilt, haben aber Berufung eingelegt. Nur einer zeigte Reue – allerdings erhängte er sich in kurz darauf in seiner Zelle.

Für echten gesellschaftlichen Wandel muss man sowieso ganz unten ansetzen: mit Erziehung – und Bildung. Die Regierung hielt daher 2013 alle Staaten an, "Gender Sensitization" – die Sensibilisierung für Geschlechterrollen – in die Lehrpläne zu integrieren. Eine eigene Taskforce sollte Module entwickeln, die landesweit übernommen werden können. Dazu aber muss auch Sexualität enttabuisiert werden. Das ist keine leichte Aufgabe in einem derart verklemmten Land, in dem Kinobesucher zum Teil aufgeregt jubeln, wenn die Protagonisten im Film Händchenhalten. Ein Kuss? Lange undenkbar.

Meine Tante betreibt seit mehreren Jahrzehnten eine Schule im westindischen Bundesstaat Gujarat. Rund 1200 Schüler besuchen dort die erste bis zehnte Klasse. Sexuell aufgeklärt werden die Kinder aber dort erst seit zwei Jahren. Sexualität wird in indischen Schulen zunehmend ernst genommen. Aber: Die Schulen stehen da noch ganz am Anfang.

Zuhause bleibt Sexualität oft weiter ein Tabu. Damit Kinder gerechte Geschlechterrollen und den Wert jedes Menschen erlernen, müssen allen voran Eltern und Gemeinschaft daran glauben. Kurz: Eine ganze Gesellschaft muss sich ändern – und das geht eben nicht so schnell.

Rund 70 Prozent der indischen Bevölkerung lebt auf dem Land, in kleinen Gemeinschaften und Dörfern, in denen häufig eigene Gesetze gelten. Und auch in den Städten löst man ein jahrhundertealtes Patriarchat nicht in vier Jahren durch Hashtag-Fluten und Demonstrationen auf. In Deutschland ist es immerhin 40 Jahre her, dass Frauen erstmals ohne Einverständnis ihres Ehemanns arbeiten durften – und wir kämpfen immer noch um gleiche Löhne und gegen gläserne Decken. Ich will nichts schönreden. Nur: Wandel braucht seine Zeit – und seine Kämpfer. Und die stehen gerade erst am Anfang.