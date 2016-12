Raclette bringt das Schlechteste im Menschen hervor

Pfännchen 1: Habgier

Bereits wenn die vielen kleinen Schüsselchen mit ihren Gürkchen, Oliven und Schinkenwürfeln gedeckt werden, meldet sich die teuflische Stimme von der Schulter: „Das reicht niemals für alle“, flüstert sie. „Siehst du die Miniwürstchen? Wie immer zu wenig! Und das Schweinefilet vom Grill kannst du dir auch abschminken. Das steht direkt vor Felix. Bei dem weiß zwar niemand, warum er jedes Jahr eingeladen wird, aber Schweinefilet wegfressen, das kann er.“ Spätestens in diesem Moment wird dir klar: Vor dir liegt eine Schlacht. Für einen kurzen Moment siehst du die Zukunft klar vor dir: wüst und öd der Tisch, die Schälchen verwaist. Nur, wer an sich denkt, wird überleben. „Ich nehm' mir mal auf Vorrat, dann müssen wir nicht so viel über den Tisch reichen“, sagst du mit einem kalten Lächeln.

Pfännchen 2: Neid

Spätestens im zweiten Durchgang ist der Tisch gespalten. Auf der einen Seite sitzen die Pfännchen-Virtuosen, die Würstchen und Gürkchen und Maiskölbchen ineinander verschränken, als wären sie hier beim Tetris, um daraus perfekt gratinierte Zwei-Sterne-Häppchen zu backen. Auf der anderen Seite sitzt du. Du kombinierst, fusionierst und experimentierst – aber am Ende ist es unten flüssig und oben angebrannt. Grün wie ein Paprika-Streifen keimt der Neid in dir. „Beim nächsten Pfännchen“, denkst du, „werden sie endlich wissen, mit wem sie es zu tun haben!“

Pfännchen 3: Hochmut

Was dir an Talent fehlt, willst du durch Masse ausgleichen. Dass dieser Plan sich in der Menschheitsgeschichte – vom Koloss von Rhodos bis zum All-You-Can-Eat-Chinesen von Rodenkirchen – meistens als großer Mist entpuppt hat, stört dich nicht im Geringsten. Du wirst nicht das schönste und nicht das leckerste Pfännchen des Abends bauen – aber das gewaltigste.

Du stopfst und stapelst also all deine gebunkerten Zutaten (s. Habgier) in ein Pfännchen, lässt die Naturgesetze hinter dir und baust ein Empire State Building aus Fett und leeren Kohlenhydraten. Den schwankenden Turm parkst du so millimetergenau unter dem Grill ein, dass jeder 40-Tonnen-Trucker in Tränen ausbrechen würde. „Na, ob das gut geht...“, unkt der Schweinefilet-Felix. „Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können“, schleuderst du zurück. Dann qualmt und stinkt es. Du versucht noch, den Pfänncheninhalt, während er bereits unter dem Grill steht, mit bloßen Fingern plattzudrücken.

Und du lernst: Der Hochmut endet stets mit roten Fingern in einem schmutzigen Geschirrtuch voller Eiswürfel. Und natürlich dem nöligen Satz des Gastgebers: „Und ich darf das nachher alles saubermachen.“

Pfännchen 4: Zorn

Wenn der erste Hunger bezwungen ist, kommt der Zorn. Zum einen wegen des Offensichtlichen: Warum schmilzt der Käse bei allen anderen immer schneller als bei dir? Und wieder flüstert die Stimme: „Weil du wieder das kaputte Fach abbekommen hast, bei dem der Heizdraht nur müde glimmt, während er bei allen anderen in sattem Orange glüht!“

Aber auch unter der Oberfläche schwelt es: Es ist so typisch, dass man Felix immer alles durchgehen lässt. Und dass Paul als einziger zwei Pfännchen hat und du wieder nur das gelbe, dabei ist rot doch deine Lieblingsfarbe. Und natürlich hat die vegane Laura eine ganze Schale mit Seitan-Medaillons bekommen. Dass du selber einfach am allerliebsten Miniwürstchen isst und es davon unbedingt mehr geben muss als sonst, wurde hingegen ignoriert. Jetzt musst du wieder mit Cervelatwurst Vorlieb nehmen. So typisch.