Warum sind Star-Köche fast immer männlich und weiß?

Ein typischer Anblick in deutschsprachigen Fernseh-Kochshows. Es sind vor allem weiße Männer, die seit Jahren vor der Kamera kochen oder als Jurymitglieder die Kochkünste anderer bewerten. Sie heißen: Tim Mälzer, Steffen Henssler, Frank Rosin, Alfons Schuhbeck, Johann Lafer, Christian Rach, Mike Süsser, Ralf Zacherl, Horst Lichter, Roland Trettl, Alexander Herrmann und so weiter und so weiter. Der einzige Schwarze: Nelson Müller. Und welche Köchinnen kennt man aus dem Fernsehen? Sarah Wiener. Cornelia Poletto. Maria Groß und Meta Hiltebrand vielleicht. Sicher gibt es noch ein paar andere Namen. So bekannt wie die männlichen Kollegen sind sie allerdings nicht.