So kannst du ganz legal Lebensmittel retten

Ein weiterer Ort, an dem Lebensmittel weggeschmissen werden: die Gastronomie. Dagegen engagieren sich die Apps „Resq“ und „Toogoodtogo“. Hier kann man sich am Vortag eine Portion in einem Restaurant bestellen, am Tag selbst gibt es dann eine bestimmte Zeit, zu der man sie abholen kann. „Resq“ kann man in Deutschland nur in Berlin und Duisburg nutzen, Angebote von „Toogoodtogo“ findet man aber in beinahe jeder deutschen Stadt. Auch weil große Anbieter wie „Nordsee“ oder „Dean and David“ mitmachen. Es gibt aber nicht nur fertige Speisen aus Restaurants, sondern auch Lebensmitteltüten aus Supermärkten, Bioläden oder Bäckereien. Die Preise liegen ungefähr zwischen zwei und zehn Euro.