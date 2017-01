22 Dinge, an denen du merkst, dass Januar ist

Der Januar ist ein sehr spezieller Monat. Er folgt auf die Weihnachtszeit mit ihrer Völlerei und den vielen Treffen mit geliebten (und nicht ganz so geliebten) Familienmitgliedern und Klassenkameraden von früher. Er folgt auf Silvester, den Tag im Jahr, an dem unsere Motivation, in Zukunft alles besser zu machen, am höchsten ist. Das bringt es mit sich, dass im Januar ein paar Dinge passieren, die sonst nie passieren:

Das Schwimmbad ist immer voll – mit sehr langsamen Schwimmern.

Die Whatsapp-Gruppe mit deinen Sport-Freunden gibt zum ersten Mal seit Monaten wieder ein Lebenszeichen ab.

Niemand will montags mit dir Bier trinken.

Dafür haben alle auf einmal sehr guten Rotwein daheim (Geschenk von den Schwiegereltern in spe).

Die Schublade, mit “Zeug”, die vor Weihnachten durchs Schrottwichteln leer geworden war, ist wieder voll mit neuem Zeug, das man von Verwandten geschenkt bekommen hat.

Bei allen, die du daheim besuchst, steht noch diese eine Dose mit den trockenen Plätzchen drin (die unbeliebtesten Sorten).