Raclette bringt das Schlechteste im Menschen hervor

Du stopfst und stapelst also all deine gebunkerten Zutaten (s. Habgier) in ein Pfännchen, lässt die Naturgesetze hinter dir und baust ein Empire State Building aus Fett und leeren Kohlenhydraten. Den schwankenden Turm parkst du so millimetergenau unter dem Grill ein, dass jeder 40-Tonnen-Trucker in Tränen ausbrechen würde. „Na, ob das gut geht...“, unkt der Schweinefilet-Felix. „Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können“, schleuderst du zurück. Dann qualmt und stinkt es. Du versucht noch, den Pfänncheninhalt, während er bereits unter dem Grill steht, mit bloßen Fingern plattzudrücken.