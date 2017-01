Der Macher des Obama-Hope-Posters hat Plakate gegen Trump entworfen

Die neuen Bilder sollen ein Zeichen gegen Hass, Angst und Rassismus und die bedrohliche Stimmung sein, die während der Präsidentschaftswahlen 2016 zu spüren war. Sie senden eine klare Botschaft an den designierten US-Präsidenten: Donald Trump, sieh uns an, wir lassen uns nicht unterkriegen! „We the People“ ist schließlich nicht umsonst der erste Satz der US-Verfassung. Neben Fairey machen unter anderem die Künstler Jessica Sabogal und Ernesto Yerena bei der Aktion mit.

Die Plakate sollen am „Inauguration Day“ in Washington an U-Bahn-Haltestellen aufgehangen oder auf die Außenfläche von Lastwagen geklebt werden. Das könnte an diesem Tag aber schwierig werden, da viele Bereiche der Stadt abgesperrt sind. Eine andere Lösung: Die Bilder werden in der „Washington Post“ als ganzseitige Anzeigen abgedruckt und sollen so zahlreiche Menschen erreichen. Das möchte zumindest „The Amplifier Foundation“, eine Nonprofit-Organisation, die sich um die Verteilung der Plakate kümmert und hinter der Kampagne steckt.

Auf der Website von "The Amplifier Foundation" kann man den Erfolg der Kampagne verfolgen: Bislang wurden 105.500 Poster verteilt, 212.540 mal kostenlose Grafiken heruntergeladen und 109.260 Klebebilder verteilt. Bisher unterstützen 22.839 Menschen die Aktion, 1.365.093 Dollar konnten gesammelt werden.

Bei jeder Spende über fünf Dollar senden die Aktionisten eine der Postkarten an den zukünftigen US-Präsidenten, sobald er sein neues Amt aufgenommen hat. Nach der Amtseinführung Trumps, nach dem 20. Januar also, soll es weitere Aktionen mit verschiedenen Organisationen, Schulen und Familien geben.

efri

Noch mehr Widerstand gegen Trump: