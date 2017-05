"Die Pille soll nicht mehr bezahlt werden, aber Viagra schon? Das kann ich nicht fassen"

Tricia Richards, 23, Studentin aus New York City

„Mein ganzes Leben war ich über meine Familie mitversichert. Wenn ich in drei Jahren 26 werde, geht das nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was ich dann tun soll, wenn es Obamacare nicht mehr gibt. Weil ich Tachykardie habe, also ständiges Herzrasen, brauche ich täglich Medikamente, sonst könnte ich an einem plötzlichen Herztod sterben. Außerdem nehme ich Antidepressiva, um meine Angstzustände zu bekämpfen. Für diese Medikamente muss ich momentan schon 75 Dollar pro Monat zahlen – ohne Versicherung rechne ich mit mindestens 300 Dollar monatlich.

Wenn Obamacare abgeschafft wird und ich mich mit 26 selbst versichern muss, wird das extrem schwierig. Krankenversicherungen können dann ablehnen, mich zu versichern – wegen meiner bekannten Vorerkrankungen. Falls sie mich doch akzeptieren, werden sie mich auf jeden Fall deutlich mehr bezahlen lassen. Keine Ahnung, ob ich mir das dann leisten kann.

Wir Frauen sind sowieso benachteiligt. Unter Obamacare wurden zum Beispiel die Kosten für Verhütung komplett übernommen – in Zukunft dürfen Versicherungen sogar höhere Beiträge von Frauen verlangen und sich weigern, gynäkologische Vorsorgeuntersuchungen zu bezahlen. Trumps Regierung behandelt Frauen extrem ungerecht. Ich habe gehört, Abtreibungen, Verhütungsmittel wie die Pille und Kaiserschnitte sollen bald nicht mehr bezahlt werden, aber Viagra schon? Das kann ich einfach nicht fassen.“