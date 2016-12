In Texas müssen Frauen nach der Abtreibung bald Embryos und Föten beerdigen

Der Gouverneur hat diese Regeln geschickt und schnell durchgesetzt: Als direkte Auflage der Gesundheitsbehörde – und nicht als Gesetz, das eine öffentliche Debatte im Senat und eine Abstimmung der Politiker erfordert hätte. Die Begründung für die neuen Vorschriften: Sie würden die Gesundheit und die Sicherheit der Öffentlichkeit erhöhen.

Nach dem ersten öffentlichen Aufschrei gab es im August eine Anhörung. Vor der Gesundheitsbehörde kamen Ärzte, Bestatter und Frauen zu Wort. Die Gegner der Vorschrift hatten keinen Erfolg. Und der texanische Senator Don Huffines (Republikaner) hatte noch eine ganz andere Begründung für die Maßnahme als das Gemeinwohl: „Viel zu lange hat der Staat Texas es zugelassen, dass die Unschuldigsten unter uns einfach mit dem Müll entsorgt werden. Das Leben beginnt mit der Empfängnis.“ Eine Position, die der Gouverneur teilt und der sich nun alle Frauen beugen müssen: Die neuen Regeln gelten unabhängig von der Dauer der Schwangerschaft und ohne Rücksicht auf die Umstände, wie es zur Schwangerschaft kam.

Bisher wurden die Überreste, die in der Regel so groß sind wie eine Erbsenhülse, von einem Dienstleister für medizinischen Abfall entsorgt. Wer wollte, konnte trotzdem eine Beerdigung abhalten. So erzählte eine Frau bei der Anhörung, für sie sei die Trauerfeier nach einer Fehlgeburt hilfreich gewesen, mit dem Verlust fertig zu werden. Doch nicht für jeden war die Aussicht auf eine Zwangsbeerdigung positiv: Sie habe ihre Schwangerschaft nach einer Vergewaltigung abgebrochen, berichtete eine andere Frau. Hätte sie die Überreste beerdigen müssen „hätte mir der Staat Texas meine Vergewaltigung noch einmal unter die Nase gerieben“ zitiert der Austin-American Statesman von dieser Anhörung. Im Januar will der Gouverneur die neuen Vorschriften der Gesundheitsbehörde auch noch als Gesetz verankern.

„Pro-Choice“-Organisationen wie NARAL Pro-Choice, die sich früher National Abortion and Reproductive Rights Action League nannte, rüsten sich bereits für den Kampf. Alexa Garcia-Ditta arbeitet für die Organisation: „Unsere Regierung ist gegen Abtreibung, sie hat keinen Respekt vor individuellen Entscheidungen zur Gesundheit und Familienplanung“, so die 30-jährige Texanerin. „Schwangere Frauen sollen an den Pranger gestellt werden.“

Sogar der „Satanic Temple“ will gerichtlich dagegen vorgehen, berichtet Jezebel. Auch wenn der Name eine Sekte vermuten lässt, handelt es sich um eine politische Organisation, die mit überspitzten und zum Teil satirischen Aktionen ihres satanischen Glaubens für soziale Gerechtigkeit und die Trennung von Kirche und Staat kämpft – ein bisschen wie die Kirche des Spaghetti-Monsters. Beerdigungsrituale, so sagt der Satanic Temple jetzt, seien tief verankert in der Ausübung religiösen Glaubens – und stünden im Konflikt mit dem Glauben der Gruppe. In Missouri zog der Satanic Temple bereits gegen Anti-Abtreibungsgesetze vor Gericht und argumentierte mit dem ersten Zusatzartikel der Verfassung: dem Recht auf Religionsfreiheit. Wenn der Staat sie vorschreiben will, solle er nachweisen, dass diese Rituale einen medizinischen Nutzen haben – was er bisher nicht getan hat.

Seitdem der Oberste Gerichtshof Frauen das Recht auf eine sichere, legale Abtreibung im Jahr 1973 zusprach, versuchen konservative Bundestaaten das Gesetz zu umgehen. Erst im Sommer hatte der Oberste Gerichtshof ein texanisches Gesetztespaket für verfassungswidrig erklärt, welches Abtreibungskliniken ihre Arbeit fast unmöglich machte. Keine vier Tage nach dem Urteilsspruch kündigte Gouverneur Abbott den Einäscherungs-, beziehungsweise Bestattungszwang an. „Eindeutig ein Gegenschlag nach unserem Sieg vor dem Obersten Gerichtshof“, sagt Garcia-Ditta, „doch genau dieser Sieg gibt uns die Kraft, weiter zu kämpfen.“

Doch Texas kam nicht von ungefähr auf die Idee einer verpflichtenden Beisetzung. Mike Pence, der künftige Vizepräsident der USA, hat als Gouverneur des US-Bundestaates Indiana ein ähnliches Gesetz verabschiedet. Aktiv ist es noch nicht, zurzeit wird gegen das Gesetz geklagt.