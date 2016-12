2926 Euro brutto für den Metzgermeister

Mein Arbeitsalltag

Mein Tag beginnt morgens um 7.00 Uhr mit der Auslieferung von Ware an unsere anderen Filialen. Dafür habe ich so etwa eine Stunde Zeit, danach geht es in die Produktionsküche. Bis zum Mittag bin ich damit beschäftigt, unsere Würste wie Salami, Mortadella, Mettwurst und all so etwas zu machen. Der Produktionsweg beginnt mit dem groben Zerteilen der gelieferten Tiere. Wir schlachten nicht selbst im Betrieb und nehmen auch nicht aus. Das Bild vom blutverschmierten Fleischer mit der Axt in der Hand ist ein nicht mehr zutreffendes Klischee.

Ich habe noch nie in meinem Leben ein Tier getötet, auch Ausweiden musste ich noch nie und das Fell habe ich bisher nur bei Wild für den eigenen Bedarf abgezogen. Wir bekommen die ausgeweideten und nackten Tiere schon in zwei Hälften zerteilt geliefert. Ich persönlich finde nicht, dass es ein Widerspruch ist, dass ich noch nie ein Tier getötet habe, obwohl ich Fleischer bin. Ich bin jetzt auch nicht heiß drauf. Es gibt Fleischer, die schlachten und mögen es. Jedem das seine.

Nach einiger Zeit nehme ich die Tiere, die ich zerteile, nur noch als Fleisch war. Was nicht bedeutet, dass ich kaltherzig bin. Es ist mein Beruf, da werde ich nicht emotional. Frisches Fleisch riecht erstmal nach nichts und wenn es nicht mehr frisch ist, beschreibt der Geruch von Milchsäure es ganz gut.

Nach meiner Mittagspause erledige ich dann so unliebsame Aufgaben wie das Reinigen des Kühlhauses. Mittags muss ich ins Büro. Die Büroarbeit habe ich von meinem Vater übernommen. Ich schreibe und bezahle Rechnungen, kümmere mich um organisatorische Dinge und plane den Einkauf. Die Gewürze, die Tiere, das Verpackungsmaterial, einfach alles wird uns direkt in den Betrieb geliefert. Beim Planen des Einkaufs hilft mir noch mein Vater. Er kann auf viel mehr Erfahrung zurückgreifen.

In meiner Vorstellung war der Beruf mit viel mehr körperlicher Arbeit verbunden. Heute nehmen die Maschinen einem die anstrengenden Aufgaben fast vollständig ab. Am anstrengendsten ist da das Zerlegen von Schweinen. Das ist einfach so monoton. Und keine Maschine kann dir das abnehmen, denn für den Verkauf brauchen wir verschiedene Stücke vom Tier in unterschiedlichen Größen.

Mit das Beste an meinem Job ist, dass ich mich beim Kreieren von neuen Würsten total austoben kann. Sachen, die niemand gekauft hätte, sind heute schon Kassenschlager. Im Sommer gab es eine Leberwurst, in der Schokolade drin war, aktuell verkaufen wir Mango-Mortadella und Salamipralinen. Da ist geschmacklich alles drin. Wenn ich eine Idee habe und die konkretisieren kann, dann probieren wir es einfach aus. Wir würzen drauflos und probieren zwischendurch immer. So lange, bis es schmeckt.

Ich könnte gar keine abgepackte Wurst aus dem Discounter essen. Die schmeckt einfach nur nach Fett und Salz. In eine richtig gute Wurst gehören gute und teure Gewürze. Unser Geschäft macht bestimmt auch deswegen einen guten Umsatz. Wir profitieren von der Welle, dass sich die Leute bewusster ernähren wollen. Die, die meinen, dass die Wurst auch billig sein kann, wissen gutes Handwerk und gutes Essen nicht zu schätzen.