Horror-Mitbewohner: Die schlechtgelaunte Frau und ihre Katze aus der Hölle

Ich komme ursprünglich aus einer unbedeutenden Kleinstadt in Ostwestfalen, habe nach dem Abi ein paar Jahre in Hamburg gewohnt und wollte dann zum Studieren nach Berlin. Das bedeutete: Hauptstadt-WG suchen. Ich stellte mich auf anstrengende Wochen der Zimmersuche ein, bis mir Claudia, eine Bekannte aus meiner ostwestfälischen Kleinstadt, einen Platz in ihrer schönen Altbau-Dreier-WG in Friedrichshain anbot. „Perfekt“, dachte ich. Und so einfach. Wie sehr ich mich doch täuschen sollte.

Ja, die Wohnung war toll: 110 Quadratmeter, große Wohnküche, Dielenboden, hohe Decken mit Stuck, zentral gelegen. Doch Claudia war das Gegenteil von einfach. Sie hatte ständig schlechte Laune und ließ ihr Umfeld – also mich und die anderen Mitbewohner – stets daran teilhaben. Was zu einer hohen Fluktuation innerhalb der WG führte. Die einzige Konstante war ich. Leider. Denn Claudia war zudem oft zu Hause. Sehr oft. Im angenehmsten Fall lief sie einfach miesepetrig und mit der Aura einer sowjetischen Giftmüllhalde, aber immerhin stillschweigend, an mir vorbei. Im schlimmsten Fall warf sie mit Gegenständen und schrie, als sei sie in einen überfahrenen Igel getreten.