"Ich bin 36 – und Rentnerin"

Sarah bekam mit Mitte 20 Leukämie. Bevor sie sich beruflich und finanziell etwas aufbauen konnte. Sie konnte nicht mehr zurück in ihren Job und ist heute Rentnerin. Denn wie viele Krebskranke leidet sie unter dem sogenannten Fatigue Syndrom und kommt mit dem Leistungsdruck auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr klar.

Für unsere Recherche "Was ist eigentlich los mit dir, Deutschland?" haben wir Leute gesucht, die sich abgehängt fühlen. Kerstin (ihr Video könnt ihr hier sehen) und Sarah haben sich bei uns gemeldet. Wir haben Sarah in ihrem Zuhause in einem kleinen Dorf getroffen, in das sie zog, weil es in die Nähe ihrer Eltern liegt und sie deren Unterstützung wieder braucht.