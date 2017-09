Und ich kann das nicht. Oder ich kann schon, aber ich will nicht, weil es mir so unangenehm ist. Und weil es nie auf Anhieb funktioniert. Was dazu führt, dass ich auf meinem Platz sitze und Zuckungen im Arm habe. Da, er ist in der Nähe, schnell die Hand heben! Auffällig hingucken! Sich bisschen zurücklehnen! Mist, hat nicht geklappt, er redet am Nebentisch. Aber wenn er da wieder weggeht, dreht er sich sicher um. Jetzt! Arm hoch! „Entschuldigung, wir würden gerne zahlen!“ sagen. Aber es kommt viel zu leise raus. Und auch nur halb. Weil er dann eh gar nicht hinschaut. Etwa mit Absicht? Jetzt ist er verschwunden, aber sicher taucht er gleich wieder auf, also am besten die Tür im Auge behalten, durch die er verschwunden ist…

Währenddessen ist es natürlich nicht möglich, sich noch mit der Begleitung am Tisch zu unterhalten. In den Lücken, in denen der Kellner verschwunden ist, versuche ich mühsam, ein Gespräch weiterzuführen oder am Laufen zu halten, lege aber schon mal demonstrativ das Portemonnaie auf den Tisch und bin sowieso die ganze Zeit über abgelenkt. Gleich könnte er ja wieder auftauchen, den Moment darf ich nicht verpassen. Für alle anderen im Lokal bin ich derweil die verhuschte Sozialtölpeline, die es nicht schafft, die Stimme zu erheben und peinlich berührt ist, dass alle sie bemerken… alle, außer dem einen, der mich doch bitte bemerken soll.