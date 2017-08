Wer seine Klamotten selbst näht, versteht, wie abgefuckt die Modeindustrie ist

Seitdem ich so intensiv über meine Kleidung nachdenke, habe ich fast komplett aufgehört, mir im Laden neue zu kaufen. Es sei denn, ich muss ein irreparabel kaputtes Kleidungsstück ersetzen, kann es nicht selbst machen oder benötige es dringend. Dann aber versuche ich Kleidung zu kaufen, die gut verarbeitet und möglichst fair hergestellt wurde. Das ist teuer, aber ich kann mir das leisten, weil ich sehr viel weniger einkaufe als früher. Wenn man statt zehn Hosen nur eine kauft, dann kann die in der Theorie auch zehnmal so teuer sein. Wenn sie besser verarbeitet ist und dementsprechend länger hält, sogar noch mehr.

Endlich Ärmel, in die meine Affenarme ganz reinpassen

Das Lustige daran ist: Ich fühle mich in keinster Weise schlecht, weil ich mich beschränke - im Gegenteil. Ich kann endlich genau die Kleidung tragen, die mir gefällt - und nicht das, was im Laden hing und einigermaßen gepasst hat. Ich kann Pullover stricken, deren Ärmel meine langen Affenarme bis zum Handgelenk bedecken. Ich fühle mich nicht länger schlecht, weil mir irgendwelche Konfektionsgrößen nicht (mehr) passen. Ist mir doch komplett wurst, was die Modeindustrie von meinem wenig normgerechten Körper hält.

Es widert mich mittlerweile regelrecht an, in Bekleidungsketten zu gehen, wo es nach Chemie stinkt und man angesichts der Massen an Klamotten Beklemmungen bekommt. Deutsche Frauen besitzen laut Greenpeace im Durchschnitt (!) 118 Klamotten, Männer 73 Teile - und da sind Unterwäsche und Socken noch nicht eingerechnet. Kein Mensch kann so viele Klamotten tragen - und so landen 20 Prozent der Klamotten nahezu ungetragen wieder im Müll. Dass man ein kleines Loch in seinem Hemd stopfen, eine zu lange Jeans kürzen oder einen Knopf neu annähen kann, scheint auch komplett aus dem Bewusstsein der Menschen gelöscht zu sein.

Ich weiß nicht, wie es anderen Menschen geht, aber ich finde unseren Umgang mit Kleidung zutiefst verstörend. Und ausgerechnet bei diesem Thema ist der Kunde tatsächlich die wichtigste moralische Instanz. Nur, wenn wir aufhören wie die Bekloppten Kleidung zu shoppen, nur, wenn wir anfangen, uns für die Produktionsbedingungen unserer Klamotten zu interessieren, nur, wenn wir einsehen, dass Billigware immer auf Kosten anderer in unsere Läden kommt, dann wird sich etwas ändern.

Hört auf Vivienne Westwood

Ein Anfang könnte es sein, einmal selbst ein Oberteil zu nähen oder sich ein paar Socken zu stricken, eine alte, ungeliebte Jeans aufzutrennen und daraus etwas Neues zu machen. Denn das Tollste daran, seine Kleidung selbst herzustellen, hab ich noch gar nicht erwähnt: Es macht unglaublich viel Spaß, es ist kreativ - und man ist unfassbar stolz, wenn man das erste Mal ein Kleidungsstück ganz selbst hergestellt hat, das nicht so aussieht, als wäre es von einer Kindergartengruppe gebastelt worden! Das braucht Zeit, Ehrgeiz, ein gewisses Talent und Ressourcen. Aber es lohnt sich. Wirklich!

Wem das zu viel Arbeit ist - und ich kann jeden verstehen, bei dem das so ist - der könnte das Motto von Vivienne Westwood beherzigen, das sie in einer Rede über Kapitalismus und Mode ausgegeben hat - und die meines Erachtens für das ganze Leben anwendbar ist:

‪"Buy Less, Choose Well, Make It Last"