Mit Liebe überschütten und dann fallen lassen

Wenn ein Partner nämlich den anderen schon zu Beginn der Beziehung so sehr mit Liebesbekundungen, Zuneigung und Zärtlichkeiten überschüttet, dass der andere nicht anders kann, als sich wohlig einzufügen in die neue Beziehung, dann ist das Love-Bombing. Das ist insofern gefährlich, als dass durch diese Überstürzung emotionale Abhängigkeiten entstehen können. Und der Liebesüberschuss einer Beziehungsroutine weichen kann, die den zuvor Überschütteten manipulierbar macht: Er will natürlich zurück in den Zustand des ekstatischen Geliebt-Werdens und lässt sich so stärker vom Partner kontrollieren. Das kann übrigens auch in platonischen Freundschaften vorkommen. Und ist in jedem Fall ziemlich mies.

Je schlechter es mir ging, weil sie meine Freundschaft nicht mehr erwiderte, desto fieser wurde sie

So richtig gefeit ist man vor diesen Attacken nie. Mir ist das auch schon passiert. Mit einer guten Freundin. Die nach wenigen Wochen schon wildfremden Menschen an der Supermarktkasse erzählte, ich sei die beste Freundin, die man sich nur vorstellen könne. Die nach kurzer Zeit schon ziemlich viele meiner langjährigen und engen Freunde vergraulte, ohne, dass ich es zunächst bemerken konnte oder wollte. Und die dann ganz plötzlich nicht mehr so überschwänglich war. Und stattdessen wissen wollte, mit wem ich mich sonst treffe. Die immer genau wusste, welcher Junge gut für mich war und welcher nicht. Die ich zwei Jahre lang beinahe täglich sah, und die dann irgendwann sehr gemein wurde.

Von meinen Sorgen und Problemen wollte sie gar nichts wissen, hielt mir stets vor, ich sei egozentrisch und solle mal wieder besser drauf sein. Öfter lachen. Je schlechter es mir ging, weil sie meine Freundschaft nicht mehr erwiderte, desto fieser wurde sie. Je mehr ich sie brauchte, desto weniger war sie für mich da. Und ich hing trotzdem an ihr, wollte, dass es wieder wird wie früher. Sie hingegen hielt mir vor, eine schlechte Freundin zu sein, sobald ich meine Aufmerksamkeit von ihr abwendete. Am Ende haben wir den Kontakt abgebrochen und die Freundschaft somit beendet.