„Wenn du älter bist, sehen die Tattoos aber nicht mehr schön aus“

„Tat das weh?“

Generell kann ich sagen, dass es schon nicht angenehm ist, wenn jemand mit einer Nadel ein Motiv in deine Haut ritzt – nur einmal so zur Veranschaulichung. Aber es gibt Stellen, die wirklich schmerzhaft sind. Das variiert aber auch stark von Mensch zu Mensch. Wir können dir aber auch nicht sagen, welche Stelle bei dir am wenigsten schmerzen würde.

„Später sieht das aber nicht mehr so schön aus“

Achja, meine Lieblingsaussage. Kurzantwort: Ich weiß. Deswegen lass ich mir die Tattoos ja auch jetzt stechen und nicht mit 75. Wir sind heute jung und wenn nicht jetzt, wann dann? Außerdem: Runzlige Haut sieht auch ohne Tattoos nicht besonders prickelnd aus.

„Was sagen deine Eltern denn dazu?“

Die meisten Elternteile sind vermutlich wenig entzückt – um es mal nett auszudrücken. Die „Ich-bin-jetzt-aber-volljährig-und-kann-machen-was-ich-will“-Verteidigung zieht bei Tattoos nicht wirklich. Interessieren tut das Argument deine Eltern übrigens auch nicht. Alles was sie sehen, ist nicht zu entfernende, schwarze Tinte, die die Haut ihres Kindes verschandelt.

„Wie findet das dein Arbeitgeber?“

Heikles Thema. In manchen Berufen passen Tattoos halt einfach rein – bei Friseuren zum Beispiel. Einige Models werden nur wegen ihren Tattoos gebucht (beispielsweise „Zombie Boy“ Rick Genest). In Banken und Büros hat man es da schon schwerer. In „seriösen“ Berufen quasi. Aber wer weiß, wie viele Banker unter ihren Anzügen bunt geschmückt sind? Ich selbst wollte mich davon nie einschüchtern lassen. Wenn meine Arbeit anfängt mich in meinen Interessen einzuschränken, ist es vielleicht einfach nichts für mich.

„Haben alle deine Tattoos eine Bedeutung?“

Warum muss überhaupt alles eine Bedeutung haben? Menschen mit Piercings oder abgefahrenen Haaren fragt ihr doch auch nicht, ob das für sie eine bestimmte Bedeutung hat. Tattoos sind ein Körperschmuck und solange sich die Person, die sie trägt, wohl damit fühlt, ist der Rest doch Nebensache. Und falls sie doch eine Bedeutung haben, mag es vielleicht überraschend klingen, dass vermutlich die wenigsten sich etwas haben stechen lassen, um vor euch später über die Bedeutung zu referieren.

„Ich würde mich ja nie tätowieren lassen – aber bei dir sieht das toll aus“

Äh, danke?!