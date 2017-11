Jay-Z fordert Reform des US-Justizsystems

All das war sicherlich nicht sonderlich klug von Meek Mill, und rein rechtlich ist seine Verurteilung kaum anzufechten. Das eigentliche Problem, das Jay-Z anspricht, ist aber ein größeres: Er hinterfragt den Sinn, den es haben soll, kleinere Verstöße mit immer neuen, jahrelangen Bewährungsauflagen zu versehen. Was bringt es, einen jungen Mann, der es gerade aus der Drogenkriminalität ins Rap-Business geschafft hat, das Reisen zu verbieten, sodass er nicht auf Tour gehen und damit ein legales Einkommen bestreiten kann? Warum sperrt die Richterin ihn jetzt ein, wenn selbst Staatsanwalt und Bewährungshelfer Milde fordern? Und wenn, wie Jay-Z schreibt, die letzten Vorwürfe (Rauferei am Flughafen und Verkehrsdelikt) sogar fallengelassen beziehungsweise nicht weiter verfolgt wurden? Das System, schreibt Jay-Z, behandle die Menschen als Gefahr für die Gesellschaft, „es überwacht und verfolgt sie für jede kleinste Regelübertretung – mit dem Ziel, sie wieder ins Gefängnis zu bringen.“

Jay-Z argumentiert auch mit Statistiken: Er bemängelt die hohe Zahl der Amerikaner, die nur auf Bewährung oder aufgrund vorzeitiger Haftentlassung frei sind. 2015 – aus diesem Jahr stammen die neuesten offiziellen Daten – waren das 4,65 Millionen Menschen. Außerdem sei bei Afroamerikanern die Gefahr, wieder in den Knast zu wandern, deutlich höher. Das stimmt: Zahlen aus einem Bericht des Urban Institute sagen, dass 30 Prozent der Menschen auf Bewährung Afroamerikaner sind – die aber nur 13 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen.

„Bewährung ist eine Falle“ – so beendet Jay-Z seinen Appell. Meek Mill selbst wird vom Gastbeitrag seines Freundes wohl nichts haben. Er hat am 8. November seine Haftstrafe im Staatsgefängnis „Camp Hill“ in Pennsylvania angetreten.

