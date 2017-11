Emo-Rapper Lil Peep ist tot

Geboren wurde Åhr am 1. November 1996 in Long Beach, New York. Der Vater ist Professor, die Mutter Grundschullehrerin. Die Lebensrealität war also beschaulich in den Jugendjahren. Trotzdem litt Åhr schon seit seiner frühen Teenagerzeit an Depressionen. In der Schule lief es schlecht, die Musik wurde zum Ausweg, um den dunklen Gedanken Ausdruck zu verleihen, die einfach nicht verschwanden.

Er wollte weg. Los Angeles wurde schließlich zum Fluchtpunkt. Dort nahm er seine ersten Mixtapes und EPs in seinem Schlafzimmer fast alleine auf, wie es derzeit viele der sogenannten Bedroom-Musiker machen. Mehr als ein billiges Mikrofon, ein paar Kontakte zu Beat-Produzenten und ein Berg von in Texten katalysierten Emotionen brauchte er dafür nicht.

2015 landeten die ersten Releases auf der Plattform Soundcloud und trafen einen Nerv. Millionen Leute hörten Åhr dabei zu, wie er über seine Ängste sang, seine Drogenprobleme und seine gescheiterten Beziehungen. Jugendliche in den USA, aber auch in ganz Europa schauten zu ihm auf. Er sprach ihnen aus der Seele. Auf Konzerten wurde er fanatisch von Teenagern gefeiert, die vor zehn Jahren vermutlich Emos gewesen wären. Doch auch in der Rapszene wurde er geschätzt.

In der Modewelt galt er mit seinen schrillen Trash-Outfits als stilprägend. Auf Instagram hat er 1,1 Millionen Follower, die GQ interviewte ihn, unter anderem zu seinen Tattoos.