Kollegah: Der Alphamann-Wohltäter?

Und natürlich darf man diesem Kollegah, der eigentlich Felix Blume heißt und in nicht sehr ferner Vergangenheit mal Jura studiert hat, auch hier nicht ganz leichtfertig auf den Leim gehen. Das alles, dieses in den vergangenen zehn Jahren ins Groteske überzeichnete Image, das vom Zuhälterrapper zum Boss zum King und jetzt eben zum allmächtigen „Imperator“ wuchs, ist Teil einer detailliert – und extrem smart – kalkulierten Kunstperson. Kollegah spricht derart überlebensgroß von seiner Lebensrealität und einem unermesslichen, gleichzeitig so gut wie nirgendwo existenten Prunk, dass man ihm, also der Privatperson, das bisher nicht abnehmen konnte – sich aber bestens unterhalten fühlte.

Überzeichnung funktioniert, das ist der Reiz an seiner Musik. Kollegah ist das konstruierte Produkt einer Gedankenwelt, in der „echte Männer“ qua Physis das Sagen (und das Geld) haben, anpacken und zu Legenden werden – eine Musik gewordene Heldensaga ohne Tiefpunkte. Verpackt übrigens in eine Sprachgewalt, die im Deutschrap so noch kaum einer erreichte: “Sieh dein Label ist broke, Spasst/ Was kein Wunder ist, wenn man so'n Müll erzeugt, wie die Eltern von Thomas.” (Müll erzeugen/Müller zeugen). Oder aktuell auf „Nero“: „Medusa-förmiges Piece, von Louboutin sind die Sneaks/Und dein Jahreslohn reicht grade so für mein Kuchengabel-Service“. Der BR stellte in einer statistischen Erhebung sogar fest: Kollegahs Wortschatz (3006 Wörter) ist größer als der Goethes (2913 Wörter).

Was allerding auch zeigt: Man kann mit sehr vielen Wörtern auch sehr wenig Inhalt verpacken. Heruntergebrochen ging es in den Texten am Ende um einen fiktiven, rein männlichen Entwurf von Sex, Drugs & Rock n’ Roll. Mehr nicht.