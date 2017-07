40.000 Festival-Besucher singen "In the End" von Linkin Park

Dieser Moment sorgte beim Parookaville-Festival für Gänsehaut: Das niederländische DJ-Duo Showtek unterbricht am Freitagabend sein DJ-Set, um dem verstorbenen Sänger Chester Bennington zu gedenken.

„Der Sänger von Linkin Park, Chester, ist gestorben. Und wir wollen ein bisschen Liebe verbreiten für jemanden, der so viel für die Musikindustrie getan hat. Ein großer Musiker, ein großer Produzent – also bitte, zeigt alle ein bisschen Liebe“, fordern sie auf. Dann spielen sie den Klassiker „In the End“ von Linkin Park.