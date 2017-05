Ein englischer Fitnessclub bietet Nickerchen-Kurse an

Der Kurs wurde in Zusammenarbeit mit einer Schlafexpertin entwickelt und folgt einem immer gleichen Aufbau: Nach einem kurzen Stretching-Intervall (man will sich ja beim Hinlegen nichts zerren!) begeben sich die Teilnehmer ins Bett, ziehen eine Schlafmaske über und werden von atmosphärischen Klängen in den Schlaf begleitet. 45 Minuten später werden sie sanft geweckt und nach ein paar kurzen Dehnübungen in den Tag entlassen. Die Teilnehmer seien nach der Kurseinheit sowohl mental als auch körperlich erholt und könnten sich ausgeruht den Anforderungen des restlichen Tages stellen.

Als Grund für den Kurs nannte die Fitnesskette eine Umfrage unter jungen Eltern. Bei der gaben mehr als 80 Prozent der Befragten an, konstant erschöpft zu sein. Dagegen soll dieser Gemeinschaftskurs helfen. Er ist zwar für erschöpfte Eltern entwickelt worden, doch auch Kinderlose dürfen daran teilnehmen. Denn dass ein Mittagsschlaf für alle Menschen von Vorteil sein kann, ist längst wissenschaftlich bewiesen.

Die schlechte Nachricht: der Kurs war leider binnen kürzester Zeit ausgebucht. Die gute Nachricht: weil das Angebot so gut angenommen wurde, überlegt die Fitnessstudio-Kette nun, den Kurs auch an anderen Standorten in Großbritannien anzubieten.

