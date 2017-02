Kein Sport ist auch eine Lösung

In einem anderen Interview zur Frage, wie man ein langes, gesundes Leben führt, finde ich die Aussagen eines Arztes und Aryuveda-Spezialisten namens Dr. Ulrich Bauhofer. Auch er rät darin eher zu ausreichend Schlaf und einem ausgewogenen Lebensstil anstatt zu militärisch durchgeführten Sport-Initiativen. Ich möchte es genauer wissen und bitte ihn um ein Interview zum Thema.

Bauhofer erklärt mir: „Man kann nie sagen: Dies und jenes ist gut für alle. Jeder hat seine eigene Wahrheit und die umfasst alles in seinem Leben. Was er isst, was er trinkt, ob er Sport macht, in welcher Intensität, wie er schläft, wo er in den Urlaub hinfährt, wo er wohnt, welchen Job er macht. Alles, was Sie tun, beeinflusst Ihre Gesundheit. Und deshalb ist es für ein gesundes, glückliches Leben wichtig herauszufinden: Was tut mir gut und was tut mir nicht gut.“

"Versuchen Sie, sich Ihr Leben so einzurichten, dass es Ihnen gut damit geht. Das ist das einzig Richtige. Einstein hat 12 Stunden geschlafen", sagt der Arzt.

Aber es gebe natürlich Grundprinzipien dessen, was für unsere Gesundheit wichtig ist. Vor 100 Jahren seien die Menschen noch etwa 20 Kilometer am Tag gegangen. Heute geht der Durchschnittsdeutsche nur noch 500 Meter am Tag, der Amerikaner sogar nur 200 Meter. In den 1970er Jahren kam aufgrund dieser mangelnden Bewegung erstmalig eine allgemeine Fitness-Bewegung auf. Damals war man allerdings noch überzeugt davon, man müsse für eine gute Gesundheit regelmäßig den Puls richtig hochjagen. Heute weiß man: moderat ist besser. Man soll sich beim Sport vor allem gut fühlen. Bauhofer sagt: „Aber die meisten Menschen hören gar nicht mehr auf ihren Körper. In Parks kann man das gut beobachten: Viele Jogger starren verbissen auf ihre Pulsuhr und zwingen sich dazu, ihr Strecken- und Zeitpensum einzuhalten. Ob es ihnen wirklich gut dabei geht, darauf scheinen sie gar nicht zu achten.“

Der Fitnesshype gründe vor allem auf Stress, erklärt Bauhofer. Die Weltgesundheitsorganisation hat Stress als die größte gesundheitliche Herausforderung des 21. Jahrhundert ausgemacht. Die Innovationskraft der Menschheit ist im Vergleich zum letzten Jahrhundert um ein Tausendfaches gestiegen und damit auch der Leistungsdruck auf den Einzelnen. Viele, die abends total angespannt aus dem Büro kommen, müssen erst einmal Sport machen, damit sie sich wieder leichter fühlen. Die Ursache des Problems wird dadurch aber nicht behoben.

Und die Ursache des Problems sei, so Bauhofer, dass unsere Gesellschaft die Gesetzmäßigkeiten des Lebens missachte. „Es fängt doch schon beim Thema Schlaf an“, sagt er. „Die Leute schlafen zu wenig. Man weiß, wenn die Schule erst um neun anfängt, lernen Kinder besser, als wenn die Schule um acht oder halb acht anfängt. Trotzdem ändert sich an dieser Praxis nichts. Wenn ich Patienten gewisse Routinen oder Rituale vorschlage, mit denen es ihnen besser gehen könnte, bekomme ich oft zu hören: Das geht aber nicht, das lässt mein Alltag nicht zu. Aber den Gesetzen des Lebens ist es egal, ob etwas geht oder nicht geht. Die sind so. Wenn Sie diese Gesetze missachten, also fortwährend Dinge tun, die Ihnen gar nicht entsprechen, dann werden Sie krank. Versuchen Sie, sich Ihr Leben so einzurichten, dass es Ihnen gut damit geht. Das ist das einzig Richtige. Einstein hat 12 Stunden geschlafen.“

Und er bestätigt meine Theorie: „Wenn es Ihnen gut damit geht, zu spazieren und ab und zu etwas Yoga zu machen, ist das doch ideal. Im Übrigen ist es sowieso effektiver, jeden Tag fünf oder zehn Minuten Yoga zu machen, als einmal die Woche 40 Minuten.“

Sowohl Boss als auch Bauhofer sagen also, was ich schon lange vermute. Bewegung ist zwar wichtig, viel gesundheitsgefährdender als zu wenig Bewegung ist aber nur eins: Stress. Und der entsteht nicht nur durch einen anstrengenden Beruf. Sondern vor allem durch die ewige Selbstgeißelung. Sie macht aus potentiell lustigen Menschen freudlose Miesepeter. Und die sind nicht nur eine Gesundheitsgefahr, sondern eine Umweltgefahr.

