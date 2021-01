Kann man im Bett produktiv arbeiten?

Das Schönste ist, dass der ganze Büroballast wegfällt. Ich zwänge mich nicht in Skinny Jeans, die auf den Bauch drücken. Ich übermale mir die Augenringe nicht mit Abdeckstift. In meinem Königreich ist Aussehen egal. Die Interviewpartner*innen spreche ich nur am Telefon, Kolleg*innen kommen auch nicht vorbei. Aber auch so nehme ich es beim Arbeiten im Bett irgendwie weniger wichtig mit meiner Frisur als beim Arbeiten an einem Tisch in meiner Wohnung. Nach ein paar Tagen bekomme ich deshalb aber erschreckende Ähnlichkeit mit Bridget Jones. Auf dem Kopf habe ich keine Frisur mehr, sondern nur noch Haare, die morgens zu einem Knödel zusammengewurstelt werden. Ums Bett herum sind leere Merci-Riegel-Papiere verteilt. Und wieso eine Jeans anziehen, wenn ich im Bett sitze? Das fühlt sich falsch an – anders als beim Arbeiten am Schreibtisch.