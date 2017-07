CDU-Generalsekretär Tauber gibt Lebens-Nachhilfe auf Twitter

Taubers Tweet scheint vor allem zu zeigen, dass der Generalsekretär recht wenig Empathie für Menschen übrig hat, die im Leben nicht die besten Startbedingungen hatten. Es lohnt durchaus zu fragen, was „was Ordentliches“ (das schreibt man übrigens groß) in Taubers Welt eigentlich bedeutet. Schließlich gibt es in Deutschland auch verantwortungsvolle, "ordentliche" Jobs, für die man eine langjährige Ausbildung durchlaufen muss und die trotzdem so schlecht bezahlt sind, dass manche Menschen einen zweiten Job annehmen oder beim Arbeitsamt aufstocken müssen.

Und was bedeutet etwas Ordentliches für Menschen, die womöglich keinen höheren Bildungsabschluss haben, weil die familiären Verhältnisse nicht gegeben waren oder die intellektuellen Fähigkeiten?

Fragen, die sich auch eine Menge Twitter-User stellten, die Taubers Antwort mindestens respektlos fanden.