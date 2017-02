Leben ohne Ben

Bei einer Trennung verlassen zurück zu bleiben, ist in nahezu allen Fällen brutal schmerzhaft. Doch was, wenn es tatsächlich für immer ist?

Während sie von ihm erzählt – stundenlang, mit fester Stimme und ohne die Fassung zu verlieren – raucht Viktoria ein paar Zigaretten und streicht sich immer wieder hellblonde Strähnen aus dem Gesicht. Der Esstisch, an dem sie sitzt, steht in Hamburg, in der Wohnung ihres neuen Freundes. Er ist an diesem Abend nicht in der Stadt, ein großes Foto in der Küche zeigt die beiden beim Feiern.

Trotz des neuen Freunds ist Ben immer präsent. Bei jeder Begegnung mit Viktoria sucht man ihr Gesicht nach Spuren ab, die sein Tod hinterlassen haben könnte. Ist es aufgequollen von exzessivem Alkoholkonsum oder Antidepressiva? Ist ihre Haut schlecht? Der Blick leer? Das Lächeln gequält? Irgendwas muss da doch sein, denkt man sich – und findet nichts. Die Wunden sind entweder verheilt oder sie liegen tiefer.

Bei einer Trennung verlassen zurück zu bleiben, ist in nahezu allen Fällen brutal schmerzhaft. Doch was, wenn es tatsächlich für immer ist? Macht die Endgültigkeit den Verlust noch unerträglicher oder am Ende sogar leichter? Und wenn ersteres, wie hält man die Einsamkeit aus? Wie schließt man die Lücke? Wie schafft man Platz für etwas Neues?

Einem Gespräch über Ben stimmt Viktoria sofort zu. Sie sagt, dass sie es mag, über ihn zu sprechen. Er soll auf keinen Fall in Vergessenheit geraten. Alles was Viktoria über Ben sagt, klingt durchdacht und klar formuliert. Es scheinen Sätze zu sein, die sie seit Jahren begleiten. Ausgesprochen mit großer Nüchternheit, fast distanziert, als wäre das alles gar nicht ihr passiert. Selbst dann, wenn sie davon erzählt, wie sie und Ben sich verlieben.

Die beiden kennen sich bereits über zwei Jahre, bevor Gefühle ins Spiel kommen. Seit 2011 studieren sie an der Uni Heidelberg, sind im selben Semester, haben einen fast identischen Freundeskreis. Doch erst als Ben im Januar 2013 aus seinem Auslandssemester in Miami zurückkehrt, merkt Viktoria bei einem Mittagessen, dass mehr daraus werden könnte. „Er war plötzlich eine ganz neue Erscheinung, sah krass erwachsen aus”, erinnert sie sich. Ben und sie treffen sich von da an häufiger. In einem Club küssen sie sich zum ersten Mal, noch im selben Monat werden sie ein Paar.

Normalerweise findet Viktoria jeden Typen nach einer Weile lächerlich, ist gefühlt alle zehn Tage neu verknallt. Bei Ben ist es anders. „Ich habe nie zuvor jemanden kennen gelernt, der so denkt wie ich und mich so genau verstehen konnte, wie er“. Sie ist fasziniert von seiner Intelligenz und seinem enormen Selbstbewusstsein. Ben ist der erste ihrer Freunde, der sich vom anfangs prüfenden Blick ihres Vaters nicht einschüchtern lässt. Viktoria ist Bens erste Freundin.

Ein halbes Jahr verbringen sie noch gemeinsam an der Uni. Besuchen dieselben Vorlesungen, kochen füreinander und gucken zum Runterkommen Big Bang Theory. An ihrem Geburtstag schenkt Ben Viktoria alle sieben Harry Potter Bände. „Die wollten wir irgendwann mal im Urlaub am Stück lesen.“ Beim Abschlussball im Sommer lernen sich ihre Eltern kennen. Kurz darauf, im Oktober, zieht Viktoria nach Singapur, Ben nach Berlin. Ende des Jahres, wenn sie zurückkehrt, will Viktoria ihm folgen. Ben bringt sie zum Flughafen. Nicht mal mehr acht Wochen bleiben ihnen da noch.

Dass sie ihn wahrscheinlich überleben wird, ahnt Viktoria bereits zu Beginn ihrer Beziehung. Bens Herzfehler ist im Freundeskreis kein Geheimnis. Die langen Narben auf seiner Brust, von einer Operation im Säuglingsalter stammend, sind nicht zu übersehen. Ben darf keinen Sport machen, wirkt aber ständig so, als befände er sich in einer Art Kampfmodus. Seine Pupillen sind geweitet, sein Herz schlägt überdurchschnittlich schnell, um genügend Sauerstoff ins Blut pumpen zu können. Wenn Viktoria ihren Kopf auf Bens Brust legt, kann sie nicht einschlafen, so schnell und so laut ist sein Herzschlag. Bis zu dem Moment, an dem er plötzlich aussetzt.