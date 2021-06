„Das sind die letzten Stunden, die Eltern mit ihrem Kind haben“

Was ist da passiert?

Wir hatten einen Termin mit der Klinik und den Eltern vereinbart, aber irgendetwas ist wohl bei der Kommunikation schief gelaufen. Das Kind war schon in der Pathologie, aber als ich dort ankam, waren die Eltern noch nicht da und es hieß auf einmal, der Termin sei viel zu spät und ich könnte nur sofort oder gar nicht mehr rein. Ich habe versucht, die Eltern übers Handy zu erreichen, was nicht geklappt hat, und wusste nicht, was ich tun soll. Ich habe dann einen Fotografen in der Nähe angerufen und gesagt: „Gerade geht alles schief, ich weiß nicht mehr weiter, ich würde jetzt einfach reingehen, findest du das in Ordnung?“ Und er sagte: „Guter Plan, mach das so!“ Am Ende hat alles geklappt und die Eltern kamen auch noch dazu.