Wie wird man mit Schicksalsschlägen fertig?

Bei unserem ersten Gespräch haben Sie mir am Rande von Ihrer Schwester erzählt, deren Tochter eine Schizophrenie-Diagnose erhalten und sich kurze Zeit später das Leben genommen hat. Ihre Schwester hat den Suizid ihrer eigenen Tochter nicht verkraftet und ist ein paar Monate später an gebrochenem Herzen gestorben, wie Sie es formulierten. Und das, obwohl Sie versucht hatten, ihr Mut zu machen als jemand, der selbst Schreckliches erlebt hat. Warum schaffen es einige Menschen und andere nicht?

Ich weiß darauf noch immer keine eindeutige Antwort, trotz all meiner Forschungen. Es gibt dieses Sprichwort: Wenn du nicht tausend Meilen in den Mokassins deines Nächsten gelaufen bist, dann halte dich mit deinem Urteil über ihn zurück. Wir stecken nicht in der Haut der anderen, jeder Mensch ist anders. In unserem Buch haben wir nur Fälle analysiert, in denen es Menschen gelungen ist, mit ihrem schweren Schicksal fertig zu werden. Man kann nicht garantieren, dass die Faktoren, die wir herausgearbeitet haben, jedem Menschen helfen. Es gibt auch die, die es nicht schaffen. Und wer sind wir, darüber zu urteilen, warum? Aber ich denke mir schon manchmal: Früher wusste ich als Psychologe noch nicht so viel wie heute. Vielleicht wäre es mir mit meinen heutigen Erkenntnissen gelungen, meine Schwester wieder aufzubauen.