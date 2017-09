Mein Freund ist Alkoholiker

Er hat mir offen von seiner Sucht erzählt. Von seinem Entzug, der Zeit danach und den Anonymen Alkoholikern, zu denen er aber schon lange nicht mehr geht. Diese Offenheit hat mir geholfen, die Krankheit zu verstehen. Und sie hat mir gezeigt, wie wenig ich darüber weiß.

Milchschnitte und Toastbrot enthalten zum Beispiel Konservierungsstoffe, die auf Alkohol basieren. Auch das Öffnen einer Packung Aufbackbrötchen kann Christian irritieren – wegen des intensiven Hefegeruchs. Ein anderes Beispiel: Bundesliga schauen ist nicht möglich, ohne permanent mit Bierwerbung zugeschüttet zu werden. Den Wildbraten kochen viele in Rotweinsoße, die Betäubung beim Zahnarzt und Erkältungsmedikamente enthalten oft Alkohol.

Schwierig auch: Zu bestimmten Anlässen wird einfach erwartet, dass man trinkt. Zu Hochzeiten zum Beispiel. Wer die Feier über nur Cola trinkt, wird ständig gefragt: warum?

Zweimal kam es zu kritischen Situationen – Christian ist aber beide Male stark geblieben

Das alles hat mir vor Augen geführt, wie präsent Alkohol ist. Seit wir zusammen sind, gab es trotzdem nur zwei kritische Situationen:

Das erste Mal war auf einem Festival. Ich musste länger arbeiten, Christian war mit einigen Freunden vorausgefahren. Als er mich vom Parkplatz abholte, gab er zu, dass es ihm gerade schwerfalle, standhaft zu bleiben. Das Punkfestival, die Musik, die Freunde, der viele Alkohol. Die Gruppe, mit der wir dort waren, hatte schon früh am Morgen angefangen zu trinken. Was mich dabei ärgerte: Auch Freunde, die wussten, warum Christian sich an Energydrinks hält, haben ihm immer wieder Alkohol anboten. Weil sie es vergessen hatten, oder weil sie dachten, einer würde doch gehen, ist schließlich ein Festival. Dabei ist das Nicht-trinken nötig, in gewissem Sinne überlebenswichtig. Ich habe Christian dann angeboten, mit ihm nüchtern zu bleiben, das wollte er aber nicht. Also haben wir vereinbart, dass ich auf sein Zeichen hin ohne viel Aufsehen mit ihm das Festival verlassen würde – dazu kam es aber nicht. Christian ist stark geblieben.

Ein anderes Mal hat Christian mir ein Bier aufgemacht, was normalerweise kein Problem ist. An diesem Tag haute ihn der Geruch irgendwie um. Also gab er mir die Flasche und ich füllte mein Glas selbst. Warum gerade an diesem Tag? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es seitdem nicht mehr vorgekommen ist. Wenn wir irgendwo hin fahren, kauft er mir vorher ein Wegbier und sich einen Weg-Energydrink. Mein schlechtes Gefühl, dass er mir etwas Alkoholisches kauft, habe ich längst abgelegt.