„Ich bin seine Sklavin“, sagt sie. „Weil ich es will.“

Cocos Geschichte ist wie eine lange Reihe von Fragen: Wie kann das sein? Kannst du dir vorstellen, der Besitz eines anderen Menschen zu sein, wie ein Sklave? Tun zu müssen, was dein Besitzer verlangt? Weil es dich glücklich macht? Kann Unterwerfung glücklich machen? Darf sie das? Und wer bestimmt eigentlich, was sein darf?

Coco und ihr Freund kennen sich seit Sommer 2015, vom Stammtisch der Münchner SMJG, der Sadomasochistischen Jugendgruppe e. V. Das ist laut Eigenbeschreibung „ein gemeinnütziger Verein für Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahren, die sich für BDSM oder Fetischismus interessieren“. BDSM wiederum steht für das englische „Bondage & Discipline, Dominance & Submission, Sadism & Masochism“.

Jeden zweiten Samstag im Monat um 18 Uhr treffen sich bis zu 40 Menschen, in einem ganz gewöhnlichen Lokal. Coco ist „Stammi-Orga“, also für den Stammtisch zuständig. Auf dessen Webseite steht ein Zitat: „Die Antwort auf Fragen, die mit ‚Bin ich eigentlich der Einzige …‘ anfangen, ist grundsätzlich ‚Nein‘.“

Hier finden also die für den größten Teil der Gesellschaft ­Abartigen, die Perversen, ihre Gesellschaft. Der Stammtisch ist ­Cocos er­weiterter Freundeskreis. „Ich hatte damals einen Tisch auf dem Oktoberfest“, sagt Coco. „Also habe ich zehn Leute vom Stammtisch mitgenommen.“

Coco und ihr Freund sind sich vorher schon etwas näher­gekommen. Haben überlegt, ob sie mal „miteinander spielen“ wollen. „Spielen“, so nennen die BDSMler eine „Session“. Eine Session ist ein Akt der Unterwerfung und Dominanz. Mit Sex oder ohne. „Manchmal geht es nur um Fesselung“, sagt Coco, „nur um Schläge oder sogar nur um das Machtgefälle an sich. Manchmal schlafen wir miteinander. Manchmal nicht. Wir haben auch ganz normalen Sex, und damit meine ich harten Sex, bei dem ich passiv bin. Ich finde es ganz, ganz grässlich, aktiv zu sein. Ich hasse es, oben zu sein. Ich will diese Situation nicht antreiben. Ich bin gern dabei. Ich fange den Sex auch mal an. Aber ich will niemals ­dominant sein.“

Sonntag nach dem Wiesntag „spielen“ sie zum ersten Mal. Ohne Sex. Nach einer ihrer ersten Sessions, Montag oder Dienstag – der erste Kuss. Beim sogenannten Auffangen. „Es ist sehr ­wichtig“, sagt Coco, „dass der Sub, also ich, sich nach einer Session ­geliebt fühlt. Einfach in den Arm genommen wird.“ Das ­intensive Erleben von Schmerz und Erniedrigung überflutet den Körper mit Adrenalin. Die sexuelle Lust schickt Endorphine durch das System. „Danach sind beide oft körperlich wie seelisch erschöpft.“

Er löst ihre Fesseln und hält sie. Und sie merken beide: Da ist mehr.

Erst am Mittwoch fährt er heim. Für Wäsche, er hat ja nur die Lederhose dabei. Noch eine Woche hat er frei, also bleibt er bei ihr. Holt die verderblichen Lebensmittel, schaltet die Geräte aus. „Nach einer Woche waren wir bei: Ich liebe dich“, sagt er. Coco ist seine erste große Liebe, die erste ernsthafte Beziehung. Coco ist weiter, hatte ihren ersten Freund mit 14, ist seitdem nur kurz Single, sonst immer vergeben. Vor ihm hat sie fast nur „Vanilla-Beziehungen“, also „normale“, ohne BDSM. Der Ausdruck kommt von der Eissorte Vanille, die fast alle Menschen mögen. „Sogenannter Blümchensex hat mich oft frustriert. Wenn er mich küssen wollte, und ich mich entzogen habe, weil ich eigentlich möchte, dass er sich den Kuss einfach nimmt. Und er so: Oh mein Gott, ist etwas? Was habe ich falsch gemacht?“

„Am Schwung der Peitsche kann man arbeiten. An der Führung weniger“

Sie findet – wie viele junge Frauen – heraus, wie sie ihren Freund subtil steuern kann. Und findet das „unglaublich langweilig. Ich wollte ja gesteuert werden.“ Schon in ihrer Pubertät dominieren die sexuellen Fantasien, in denen sie immer die Unterwürfige ist. „Das war verwirrend: Wenn im Fernsehen von einem Entführungsfall die Rede war, habe ich mich in die Rolle des Opfers versetzt. Es hat mich erregt. Und das ist gesellschaftlich ja nicht konform.“ Mit 14 entdeckt sie Pornos, „auf Youporn, und damit hatte ich dann einen Begriff: BDSM. Also habe ich bei Wikipedia nachgelesen, was das ist. Das war eine wahnsinnige Erleichterung: Ich bin nicht allein.“ Mit dem Mann vor ihm, ihrem Ex-Freund, erlebt sie „Kinky Sex“, also mit Sadomaso, und versucht auch „24/7“. Also: nicht nur im Bett die Untergebene zu spielen. Sondern immer. „Aber er führte mich komisch. Am Schwung der Peitsche kann man arbeiten. An der Führung weniger. Das ist wie mit einem guten oder schlechten Chef. Bei einem Guten macht man gern, was der will.“

Bei ihm will sie das, von Anfang an. Sie verlassen kaum ihre Wohnung. „Nach drei Tagen sagte ich schon: Ich bin deins“, erzählt Coco. Sie spürt: Er ist für sie der richtige Dom. Sie ist für ihn die richtige Sklavin. „Es war vom Spielen an die richtige Dosis. Schmerz, Unterwerfung, Sexuelles. Er hat mich nicht überfordert, und danach war es total schön, in seinen Armen auf dem Teppich zu kuscheln.“