„Ich dachte nur noch an Sex“

Tom ging nach seinem Semester in Amsterdam zurück nach München. Was er erlebt hatte, konnte er in der Heimat kaum verarbeiten. „Ich komme aus einem eher konservativen Elternhaus. An Weihnachten saß ich dann mit meiner Familie beim Gebet, eine Woche vorher hatte ich noch Sex mit sechs Männern und war auf Meth. Da dachte ich mir: Tom, du bist 23, wie konnte das denn passieren?“ Drogen waren bis dahin weit weg von seiner Lebensrealität. Dass sie in Amsterdam Teil seines Lebens wurden, machte ihm im Rückblick Angst. Auch, weil sie nun auch zu seinem Leben in Deutschland gehörten. Tom erzählte zwar einigen – mehrheitlich heterosexuellen – Freunden von seinen Erlebnissen, verstehen konnten sie Tom jedoch nicht. Er fühlte sich alleine. Einige Monate später begann er eine Therapie. „Ich wollte das alles einfach einordnen können“, sagt er. In der Therapie wollte Tom über seine Erlebnisse sprechen, ein Entzug war anders als bei vielen anderen nicht nötig.