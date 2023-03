2300 Euro brutto für die Sexualpädagogin und Sexologin

Ich zahle mir monatlich 2300 Euro brutto aus. Natürlich kommt viel mehr rein, aber ich habe schon 11 000 Euro Fixkosten im Monat, von denen ich die Miete für meine Wohnung und die Praxis, meine Mitarbeitenden, externe Referent:innen die Lehrgänge und Versicherungen bezahlen muss.

Das Gehalt passt gut für mich und ich würde mir momentan auch nicht mehr auszahlen wollen. Wenn man sich immer wieder was auszahlt, kann man schnell den Überblick verlieren. Ich habe mir deshalb ein Limit gesetzt, gemessen an dem, was ich im Monat brauche. So bleibt die Firma liquide und ich kann mit dem restlichen Gewinn wieder in das Unternehmen investieren.