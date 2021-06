Horror-Party: Verloren im Sexkeller

Den Abend startete ich in einer Tanzbar. Ich plauderte unnötig lang mit dem Mann an der Garderobe des Szenelokals und drückte mich vor der Frage: Was mache ich in einer Bar , in der ich niemanden kenne? Mich lächerlich, wie sich herausstellte. Ich tanzte allein zwischen Fremden und reckte meinen Hals auf der Suche nach attraktiven Männern in alle Richtungen. Ich muss dabei ausgesehen haben wie ein Flamingo, der mit langem Hals durch eine Vogelschar stelzt. Ich trank mir Mut an und ging auf ein paar Männer zu. Fünf um genau zu sein. Genauso viele Körbe kassierte ich. Ich klagte dem Mann an der Garderobe mein Leid. Wenigstens einer, der nicht weglaufen konnte. Er tröstete mich und sagte, ich spräche einfach die falschen Männer an. Auf jeder Party gibt es diesen einen Loser. Und an diesem Abend, das wurde mir immer mehr klar, war das wohl ich. Doch dann kam das eigentliche Problem der Nacht: Janik, so nenne ich ihn hier mal.