Wir haben so viel gemeinsam

Verknallt / Die ersten Wochen: Geteiltes Gut ist doppeltes Gut

Mit der Zeit wird die Grenze zwischen beiden Welten durchlässiger. Dass man einander gernhat, zeigt sich oft in unbedingtem Teilungswillen. Es ist ein Zugeständnis daran, dass man sich wiedersehen will und wird. Was mein ist, ist auch dein. Der Anfang einer Beziehung bringt daher nicht nur Bauchkribbeln und Knutschflecken mit sich, er schafft auch Zugang zu Dingen: Weil es am Abend frisch geworden ist, leiht er ihr seinen Kapuzenpulli. Sie trägt ihn später auch zur Uni. Er leiht sich ihre Kopfhörer für den Fußweg von ihrer Wohnung zu seiner. Bald sind es Rucksäcke, Bücher, Fahrräder oder alte Smartphones – Gegenstände werden ausgetauscht, der Besitz des einen fließt zum andern und umgekehrt. Es ist der erste Schritt zum „Wir“.

Verliebt / Die ersten Monate: Ein Stück Zuhause

„Durch Liebe wird uns erst etwas zum Besitz“ hat Johann Wolfgang von Goethe mal geschrieben. Ob er damit die Jogginghose des anderen meinte, können wir nur vermuten. Bei mir waren es als erstes Boxershorts und T-Shirts, sie sind sozusagen die Besitzkonstante all meiner längeren Beziehungen. Irgendwann gab es da ein kleines Fach im Kleiderschrank, in dem eine Boxershorts und ein T-Shirt von ihm lagen, die nur ich trug, wenn ich dort übernachtete. Diese, seine, Dinge gingen auf mich über. Sie waren mein Platzhalter, das Symbol für meine Anwesenheit in seinem Leben. Durch sie war klar: Ich bin hier nicht nur Gast. Ich bin gekommen, um zu bleiben (was sich immer so anfühlt, aber natürlich nicht immer stimmt).

Es kamen weitere Dinge hinzu: Mein Lieblingstee, das Pfirsichshampoo. Für ihn hatte ich immer Orangensaft im Kühlschrank, er lagerte seine Jogginghose bei mir. Der Klassiker ist, klar, die Zahnbürste. Wer seine Mundhygiene ohne lästiges Kulturbeutelschleppen bewältigen kann, gilt als offiziell ins Leben des anderen aufgenommen. Faktisch ist der Besitz noch immer zweigeteilt, er hat sich aber auch multipliziert: Jeder einzelne besitzt jetzt zwei Betten, zwei Zahnbürsten, zwei Zuhause. Und zu jedem Zuhause gehört der andere schon ein bisschen dazu.

Noch mehr verliebt / Zukunftsmusik: Die Dinge, die uns verbinden

Die tiefere Verbindung zweier Menschen materialisiert sich nicht erst in einem Diamantring (wenn überhaupt). Es fängt schon viel früher an: Die einen legen sich einen gemeinsamen Netflix-Account zu oder kaufen ein Zelt für den Spanienurlaub. Zwei Individuen werden zur besitzenden Einheit. Das erste, was mein Freund und ich uns gemeinsam kauften, war ein Kupferkettchen. Eine Gynäkologin hakte mir das eine Ende in die Gebärmutterwand, damit mein Freund und ich kinderfrei Sex haben können und ich mich nicht mit hormonellen Nebenwirkungen herumschlagen muss. Das Kettchen kostete 300 Euro für fünf Jahre, mein Freund zahlte die Hälfte. Dass wir gemeinsam in den Schutz investiert haben, machte das Kettchen auch zu einem Zugeständnis, zum Symbol für unsere – körperliche – Zusammengehörigkeit. So füttert ihm Laufe einer Beziehung jede gemeinsame Investition das „Wir“ zu neuer Größe heran.