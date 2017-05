Wenn sich das Leben stapelt

Das geringe Selbstwertgefühl eines Messies manifestiert sich meist schon in der Kindheit durch die Beziehung zu den Eltern. Viele von ihnen wurden schon früh im Stich gelassen oder aber überbehütet und trauen sich deshalb selbst nichts zu. Auch Kinder, die in einem zwanghaften Familienverhältnis groß geworden sind, entwickeln mit der Adoleszenz oft das Messie-Syndrom.

Immer, wenn Sinas Mutter auf Festen angetrunken war, erzählte sie ihr, dass sie die Schwangerschaft mit ihr gerne rückgängig machen würde. Ein Kind reagiert in solche Fällen häufig, indem es sich krampfhaft an die Vorstellungen der Mutter anpasst. Es will brav, leise, unauffällig sein. Um es der Mutter gegenüber „wieder gut zu machen“, versucht es also, möglichst wenig Raum einzunehmen. So engt sich auch der erwachsen gewordene Mensch später unterbewusst selbst ein – manchmal eben auch durch das Horten von Gegenständen.

Messies sammeln dabei auch bevorzugt Dinge, die sie an Kindheit oder Jugend erinnern. Sina hat zum Beispiel noch sämtliche alten Schulhefte. „Es sind eingesammelte Leben, die sich in den Wohnräumen stapeln“, erklärt Schröter.

Sina musste die Badewanne frei räumen, um duschen zu können. Danach trocknete sie sie und räumte die Sachen wieder hinein

Dank RTL und Konsorten, die ausschließlich extreme Fälle zeigen, hat sich in den deutschen Köpfen ein falsches Bild von Messies eingenistet. In der Regel sind sie keine verwahrlosten Menschen, die mit haufenweise Schrott und Essensresten die Wohnung vermüllen, dann den ganzen Tag nur vor dem Fernseher sitzen und sich dem selbstgezüchteten Ungeziefer ausliefern. Bei den meisten Betroffenen bleibt es beim sogenannten „Horten und Sammeln“.

Schröter hat diesem ersten Ausprägungsgrad des Syndroms, das noch nicht als eigenständiges Krankheitsbild anerkannt, aber auf dem Weg dahin ist, nun einen neuen Namen gegeben: Die „Wertbeimessungsstörung“. Damit will sie schon im Begriff deutlich machen, wie es zum Sammelzwang kommt: „Der Mensch trifft jeden Tag Entscheidungen, indem er Dingen Wert beimisst: 'Ist diese Sache wichtig oder nicht wichtig? Ist sie nützlich oder nicht nützlich? Ist sie schön oder nicht schön?' Messies können so etwas für sich allerdings nicht beantworten, denn sie messen schon sich selbst keinen Wert bei. Es wird also grundsätzlich alles als existentiell notwendig betrachtet.“

Laut Schröter kommt es nur bei weiteren schwersten, psychischen Erkrankungen, wie Suchterkrankungen, Schizophronie oder Demenz, zur zweiten oder dritten Ausprägung des Syndroms. Die bezeichnet man dann als „Vermüllungssyndrom“, wenn es zum Beispiel Geruchsbildung und Ungeziefer gibt, und als „Verwahrlosungssyndrom“. Bei Letzterem geht es nicht mehr um die angehäufte Masse. Aber was da ist, ist morbide, viele Gegenstände sind kaputt.

Als Sinas Wohnung noch vollkommen zugestellt war, putzte sie etwa alle zwei Wochen mit großem Aufwand. Dann mussten alle Türme kurzfristig verrückt werden. Auch Sina selbst war und ist gepflegt. Das muss sie auch sein, denn sie verbringt die meiste Zeit außerhalb der Wohnung, ist Physik-Studentin mit Nebenjob und Beziehung. Jahrelang räumte Sina mindestens alle zwei Tage die Badewanne frei, um duschen zu können. Danach trocknete sie sie ab und räumte die Sachen, die darin aufbewahrt wurden, wieder hinein.

„Der“ typische Messie hat zwar eine männliche Bezeichnung, ist aber eine „Sie“ und achtet sehr auf das eigene Äußere. Sie ist erfolgreich im Beruf, Perfektionistin, freundlich, sehr intelligent und kreativ. Oft ist sie trotzdem sozial isoliert, weil sie sich für das Chaos in ihrer Wohnung schämt.

Sie erzählte Elias zum ersten Mal von ihrem Problem und zeigte ihm die Wohnung. Der hatte so etwas schon geahnt

Laut Schröter ist das Syndrom in dieser Hinsicht auch als Schutzmechanismus zu sehen: „Messies sind oft überfürsorglich, können nicht „Nein“ sagen und werden von Anderen ausgenutzt. Da kann es helfen, zu denken: 'Bei mir sieht es so schlimm aus, da kann ja eh keiner rein.' Mit dem Chaos legitimieren sie unterbewusst vor sich selbst, dass sie einen Raum haben, der ganz ihnen gehört.“

Bis Sina 25 war, kam niemand außer ihr selbst und ihrer Mutter in die Wohnung. Der neue Freund Elias (Name geändert), betrat sie zum ersten Mal nach über drei Jahren Beziehung, nachdem Sina bewusst geworden war, dass sie etwas ändern musste. Denn 2016 kam ein Brief von der Hausverwaltung. „Die Nachbarn müssen durchs Fenster geguckt haben“, vermutet Sina heute. „Im Brief stand, dass es Beschwerden wegen Geruchsbelästigung gegeben hätte. Weil es bei mir aber nicht riecht – ich sammle ja keine Lebensmittelreste oder so – kann es eigentlich nur so raus gekommen sein.“

Sina sah ihre Wohnung plötzlich mit fremden Augen und sah auch, dass sie ein echtes Problem hatte. „Vorher gehörte das Chaos sozusagen zu meiner Einrichtung. Jetzt wusste ich aber, dass das einfach wirklich nicht normal ist“, sagt sie. Sina recherchierte im Internet und stieß auf ein Messieforum, meldete sich dort an, schrieb über ihre Probleme. Die Mitglieder verstanden ihre Lage und ermutigten sie, sich ihrem Freund gegenüber zu öffnen. Sie erzählte Elias zum ersten Mal von ihrem Problem und zeigte ihm die Wohnung. Der hatte so etwas schon geahnt und viel Verständnis. Es war der entscheidende Schritt in Richtung Ordnung.

Diesen Mechanismus sieht auch Schröter bei ihren Klienten: „Um das äußere Chaos in den Griff zu bekommen, hilft es nicht, am Symptom anzusetzen und einfach mal gründlich zu entrümpeln. Es muss Raum, Platz und Sprache finden, was mit den Stapeln versucht wird, zuzudecken. Erst dann können die Betroffenen Gegenstände frei geben, ohne daran zu zerbrechen“, sagt sie.