Schade, Tinder, dass wir uns nie kennengelernt haben

Das Gute ist: Mit dieser Technik des Etwas-genauer-Hinschauens lässt sich meine Tinder-Sehnsucht gut zurückdrängen. So ist es ja meistens: Wenn uns eine Sehnsucht übermannt, liegt das oft auch daran, dass man ein Stück der Realität ausblendet und ihre negativen Seiten vergisst. Wer sich nach einem Leben an einem einsamen Strand mit türkisblauem Karibikwasser in Indonesien sehnt, denkt nicht an das Malaria-Risiko und vergisst gerne, dass man da nie ins Kino gehen kann, weil die nächste Stadt eineinhalb Tage entfernt ist, und dass Banana Pancakes nach drei Wochen auch langweilen. Wie gesagt, bei Tinder ist das genauso. Meine Sehnsucht blendet die negativen Seiten aus. Genau wie Menschen in Beziehungen in ihrer Sehnsucht nach Sexabenteuern und Fremdknutschen vergessen, dass einem als Single echte Liebe und lange Jahre gereiftes Vertrauen fehlt.

An all das werde ich also in Zukunft einfach immer denken, wenn meine Tinder-Sehnsucht hochkommt. Tinder, werde ich dann sagen, schon okay, dass wir uns nie richtig kennengelernt haben.

